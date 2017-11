Nada pacata A Câmara de Araras tem registrado, a cada dia, um clima maior de animosidade. Primeiramente a disputa pela presidência parecia polarizar os...

Nada pacata

A Câmara de Araras tem registrado, a cada dia, um clima maior de animosidade. Primeiramente a disputa pela presidência parecia polarizar os grupos políticos. Mesmo assim, depois dessa divisão, o então opositor Marcelo de Oliveira (PRB) se alinhou com o governo e Jackson de Jesus (Pros) acabou ‘tachado’ de oposição. Essa primeira dicotomia política acabou, por fim, respingando no PTB e gerou um ‘racha’ na legenda – de um lado a família Corrochel, apoiando o mandato de Regina, e de outro José Roberto Apolari, que decidiu apoiar o prefeito Pedrinho Eliseu contra a vontade do partido. Já nas últimas semanas houve mais intensos desgastes entre Apolari (de um lado) e o treio Regina, Deise Olímpio (PSC) e Jackson de Jesus de outro. Nem o presidente da Casa, Pedro Eliseu Sobrinho (DEM), escapou das polêmicas. Um motorista da Câmara protocolou um ofício na Câmara acusando Eliseu e um diretor da Casa de estarem perseguindo-o. Apesar disso, ao menos por enquanto o funcionário continua trabalhando normalmente.

Cortando na carne

Ao menos esse foi o tom que o prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) teria adotado na última sexta-feira (3) em uma reunião que contou com mais de 200 funcionários comissionados. Sem direcionar a ninguém especificamente suas falas, o prefeito teria se mostrado muito incomodado ao receber relatos sobre alguns de seus comissionados que não estariam trabalhando satisfatoriamente. Até mesmo os comissionados indicados pelo próprio prefeito seriam alvo das cobranças. Ele estaria chateado com a quebra de hierarquia por parte de alguns e quer que cessem ‘picuinhas’ internas – pequenos conflitos entre comissionados. Pedrinho ainda cobrou dos próprios secretários que se quiserem trocar os comissionados, que ‘banquem’ as demissões por conta própria. O prefeito ainda foi firme ao cobrar atendimento correto à população e até cumprimento de carga horária. Desta vez o recado, nada manso, foi de que ‘cabeças vão rolar’ se houver mais relatos de brigas internas, insubordinação, conflitos e picuinhas.

PMDB sob novo comando

O PMDB de Araras volta a ser chefiado pelo radialista e empresário Marcelo Fachini. Nome forte do partido e com trânsito amplo com Baleia Rossi, que tem forte influência na legenda, Fachini teria sido o nome favorito de Baleia para ser reconduzido ao comando do partido justamente por essa fidelidade. O PMDB tem boa representatividade no Executivo ararense – hoje contando com Carlos Cerri e Celso Canassa como secretários municipais. Canassa, aliás, seria o nome indicado para a vice-presidência na cidade.

Incômodo

O secretário da Fazenda, José Luiz Corte, teria ficado bastante “incomodado” com a colega e secretária da Assistência Social, Roanita Franco Bergamin em relação a uma das despesas da pasta dela. Isso porque Corte teria freado a pretensão de Roanita que a Prefeitura não teria condições de hoje arcar com determinado gasto entendido como importante por ela. O que irritou Corte é que Roanita teria, ainda assim, insistido para que o prefeito Pedrinho Eliseu cuidasse pessoalmente de autorizar esse gasto. De fato o prefeito quase autorizou, e quando o chefe da Fazenda soube disso teria ficado irritadíssimo com a postura da colega secretária, alegando que a história contada por ela ao prefeito não estava completa. Por fim prevaleceu a posição do chefe da Fazenda (homem forte no governo Eliseu), mas ainda assim Corte não teria gostado nada da situação.

10 minutos?

Após algumas polêmicas na zona azul de Araras, a administração municipal decidiu corretamente sanar os problemas e alterar o que havia de confuso. Mas uma questão importante ainda perdurou: o tempo de tolerância para estacionamento sem pagamento de tíquete. O entendimento do vereador Jackson de Jesus é que a lei é claríssima ao prever que os 10 minutos são gratuitos. O vereador reclamou em seu próprio Facebook garantindo que hoje a Prefeitura tem forçado os motoristas que são “notificados” ao estacionar a regularizarem a situação – somente assim não seriam taxados. Já os que ficam por alguns minutos parados, são notificados e vão embora dentro dos 10 minutos estariam sendo cobrados a pagarem ao menos o tempo mínimo de permanência. “Como está no comunicado, não existe tempo para estacionamento grátis no atual sistema”, chegou a responder Moisés Furlan a Jackson de Jesus. De fato a situação ainda está muito confusa.

Retratação

O secretário de Segurança de Araras publicou via Facebook, no final da tarde de ontem, um vídeo ao lado de um cidadão que teria publicado na rede que recebeu aviso de cobrança da zona azul. O cidadão teria escrito que quem colocou o aviso no seu carro “é um bando de vagabundos”. Moisés destacou que esse tipo de aviso é colocado por guardas municipais e perguntou ao cidadão no vídeo se a Guarda é composta por “um bando de vagabundos”, e se ele estava arrependido do que fez. O cidadão acabou se retratando no vídeo, e Moisés garantiu que a conversa ocorreu para evitar a responsabilização civil e penal pela postagem. “Saibam que rede social não é terra sem lei”, ponderou o chefe da Segurança ararense, pedindo para a população repensar as ofensas e ainda garantindo que as críticas ao sistema são legítimas, mas que acusações contra as pessoas são cabíveis de providências judiciais.

Não é audiência pública

A vereadora Deise Olímpio (PSC) reforçou na sessão de segunda-feira que novamente a Câmara realizou audiência pública depois que o prazo para emendas no Orçamento de 2018 já estava fechado. Ou seja, a audiência pública novamente se tornou uma “reunião pública” (nas palavras de Deise). Isso porque, segundo a vereadora, mesmo recebendo participação da população, nada poderia ser alterado a tempo na legislação orçamentária para 2018. Deise cobrou que “respeito com o povo” seria permitir a audiência antes do prazo para participação ser encerrado – ou seja, novamente a Câmara realizou uma audiência pública por mera formalidade.

Pelo Facebook

A professora Regina Corrochel (PTB) cobrou do presidente da Câmara que passe a transmitir as sessões pela rede social Facebook. Hoje as sessões são transmitidas pela Rádio Araras FM e pela TV Opinião – a Câmara despende com essas transmissões R$ 432 (com a rádio) e R$ 4.489 (com a TV) a cada sessão, ou seja, R$ 200 mil ao ano com TV e R$ 20 mil ao ano com rádio. Ela sugeriu com isso haveria significativa economia financeira, já que bastaria apenas empenhar um funcionário para implementar a transmissão pela rede. Hoje algumas Câmaras já realizam a transmissão via Facebook e até pelo Youtube no sistema “ao vivo” a custo zero.

TORPEDO

“A chuva derrubou somente as margens do ribeirão onde a obra ainda não chegou e existe uma explicação técnica para a situação. Na área onde as margens já foram alargadas a vazão é maior, que aumenta a velocidade durante as chuvas”.

Do secretário municipal de Planejamento, Paulo Bertolini, sobre os estragos de domingo passado no Ribeirão das Furnas.