Nada de nada A semana que era para ser decisiva para resolver a situação de Pedrinho Eliseu (PSDB) no TSE acabou não decidindo nada....

Nada de nada

A semana que era para ser decisiva para resolver a situação de Pedrinho Eliseu (PSDB) no TSE acabou não decidindo nada. Mais enrolação de nossos tribunais superiores. Enquanto não sabe se assume ou não como prefeito, Pedrinho segue com três frentes: trabalhar juridicamente para ser empossado; buscar informações pensando na transição; e montagem de seu secretariado. Neste último ponto, muitos nomes circularam no meio político, mas Pedrinho garante que não “bateu martelo”. A Tribuna apurou os seguintes nomes: Luiz Emílio Salomé (Saúde), Douglas Marcucci (Esporte), Marcelo Franchozza (Cultura), Ricardo Franco (Habitação), Bruno Cezar Rozza (Administração), Murilo Ortiz (Fazenda), Roanita Bergamin (Social), Douglas Gonzaga (Comunicação), Moisés Furlan (Segurança), Alexandre Castagna (Gabinete), Rubens Franco Jr (Saema), Celso Canassa (Obras), Carlos Cerri Jr (Serviços Públicos), Élcio Rodrigues Jr (TCA), Edson Luzetti (Governo) e José Luiz Corte (Jurídico), Paulo Bertolini (Planejamento) e Felipe Castro (Desenvolvimento). Uma das dúvidas é na Educação.

Tchau, tchau!

A vereadora Magda Celidório (Rede) falou em tom de despedida da Câmara, citando que sua meta sempre visou “a coletividade”. Emocionada, a presidente da Casa desejou boas vindas aos novos vereadores. Já Erinson Mercatelli (PSB) citou seus três mandatos como vereador e garantiu não ter participado das últimas eleições para também dar lugar aos mais novos. Valdevir Anadão – Dê (PT) garantiu que agora retoma sua carreira de professor e cutucou os que atacam somente ao PT. Bonezinho Corrochel (PTB) citou a “experiência importante” com a Câmara e lembrou seu período de Vereador Jovem, agradecendo a líderes e assessores.

Segue a despedida…

Já em seu último pronunciamento no plenário da Câmara, o vereador Breno Cortella (PDT) fez referência à Câmara Jovem e agradeceu familiares e a apoiadores, como o prefeito Nelson Brambilla (PT), se dizendo tranqüilo sobre seu futuro, garantindo que agora vai se dedicar mais à carreira de advogado. Eder Muller (PROS) também falou em tom de despedida e chegou a ironizar que alguns apostavam que ele não terminaria seu mandato. Muller ainda cutucou o prefeito Nelson Brambilla (PT) e garantiu que sua saída da Câmara é um “até logo”. Carlos Nascimento – Zé Bedé (PT) sustentou não ter sido fácil tomar decisões, “ainda mais as impopulares”, e se disse um defensor dos mais pobres.

Na agenda

Datas importantes no calendário político foram anunciadas na última segunda-feira pela presidente da Câmara de Araras, a vereadora Magda Celidório (Rede). Magda anunciou que o recesso da Câmara começou ontem, 16 de dezembro, e termina somente em 31 de janeiro do ano que vem. Mas, nesse intervalo, a sede do Legislativo recebe dois eventos importantíssimos. O primeiro é a diplomação dos eleitos (tanto para os cargos de prefeito e vice-prefeito quanto de vereadores). A diplomação ocorre na segunda, dia 19, às 17h. Já a posse dos eleitos ocorre em 1o de janeiro de 2017, às 19h. A primeira sessão da próxima legislatura está marcada apenas para o segundo mês do ano: 6 de fevereiro de 2017.

Preocupantes

O prefeito Nelson Brambilla (PT) tentou emplacar, “de última hora”, dois projetos na Câmara, mas sofreu resistência de seus próprios aliados e acabou recuando de duas propostas. A primeira tentativa do prefeito teria sido a de alterar a composição da Comissão de Valores Imobiliários, que atualmente é composta por membros da administração pública e membros da sociedade civil (indicados pelos representantes das imobiliárias de Araras e pela Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Araras). O prefeito teria tentado remover representantes da sociedade. Breno Cortella (PDT) pediu vista ao processo, que ia ser votado na Câmara, e ele foi retirado de pauta.

Planta genérica

A Câmara aprovou nesta semana o projeto de lei que institui a planta genérica de valores do município de Araras. A planta define critérios para avaliação dos imóveis e para o lançamento do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano). O projeto incluiu novos loteamentos, desmembramentos, empreendimentos liberados e áreas de terras incluídas no cadastro imobiliário municipal ao longo do ano de 2016, justamente para satisfazer uma obrigação legal da administração pública, que deve manter atualizada a planta genérica de valores do IPTU.

Savegnago em Araras

Nota da Folha de São Paulo da última terça-feira (13) corrobora com notícia publicada pela Tribuna coincidentemente no mesmo dia. O presidente da rede Savegnago, Sebastião ‘Chalim’ Savegnago confirmou à Folha que pretende investir, já no ano que vem, R$ 33 milhões em sua loja em Limeira. “Nas outras, em Araras e Piracicaba, onde o terreno é de terceiros, o investimento – em parte próprio, em parte obtido com o BNDES ou por leasing – será menor”, explica nota da Folha sobre a implantação da rede na cidade. Ainda na mesma nota, a Folha explica que o Savegnago vai gastar, com a abertura das lojas em Araras, Limeira e Piracicaba, R$ 60 milhões – já em 2017. Já na quinta-feira (22), o prefeito Nelson Brambilla ligou para o presidente do Savegnago e ouviu dele detalhes da instalação da loja. Aparentemente Brambilla não conseguiu convencer Chalim a vir a Araras “posar para a foto” a seu lado, mas mesmo assim anunciou à imprensa a conversa “longa, por telefone”.

Amém

Uma das características cada vez mais notáveis na Câmara de Araras – e que não parece fugir muito do que ocorre noutras cidades – é que a laicidade passa cada dia mais distante da Casa Legislativa. Nunca se viu tantas homenagens a representantes de grupos evangélicos, talvez também pelo fato de se aumentar, a cada dia, a representatividade dos evangélicos nos Poderes Legislativos. É evidente que é positiva a maior representatividade dos evangélicos na sociedade, antes dominada pelos católicos, mas ao mesmo tempo preocupa a citação recorrente a características de religiosidade em ambientes que deveriam ser laicos, ou ao menos minimamente ecumênicos. Deixemos o “amém” para as igrejas, e as referências a isso para a vida particular. Para os atos públicos restrinjamo-nos aos fatos que abarcam a toda a sociedade, sejam cristãos ou não.

Caminhada por Jesus

Ainda na linha do “voto por crença”, o edil Marcelo de Oliveira (PRB) interrompeu a votação do chamado “Calendário Turístico” de Araras para tentar incluir uma emenda em que a Caminhada para Jesus fosse também um evento oficial turístico de Araras. A caminhada é realizada por iniciativa da Igreja do Evangelho Quadrangular – denominação seguida por Marcelo e Bonezinho Corrochel (PTB). Marcelo ainda citou que Bonezinho concordava em emendar o projeto original para incluir a Caminhada por Jesus. Como o pedido de emenda sequer havia sido protocolado, a presidente da Câmara, Magda Celidório (Rede), precisou interromper a sessão e consultar o setor técnico da Câmara e os outros vereadores. A situação foi no mínimo constrangedora por dois fatores. O primeiro foi justamente querer empurrar um evento religioso para um calendário cultural. O segundo foi um pedido de emenda, “aos 45 do segundo tempo”, sem sequer estar fundamentado, aparentemente apenas com vistas a agradar os participantes da Caminhada e seus idealizadores.

Se essa rua fosse minha…

Mais uma vez a Câmara aprovou um calhamaço de processos com denominações de ruas e praças de Araras. Em resumo, foram aprovados ao menos 20 nomes novos para vias públicas da cidade, em projetos de iniciativa dos vereadores. A justificativa dos edis, já citada nessa coluna, é que só agora houve a liberação dos loteamentos e novos bairros e então somente agora as ruas podem ser “batizadas”. Mas ainda cabe a insistência no tema: dos futuros novos bairros de Araras, veremos algum cujas ruas serão denominadas assim como as do Jardim São João (que homenageiam cidades), do Jardim Sobradinho (que homenageiam flores), do Narciso Gomes (pássaros), ou do Parque Industrial (cujas ruas se referem a estados da Federação)?.

TORPEDO

“Eles serão encaminhados para o Centro para iniciar a patrulha, que se estenderá até o fechamento do comércio. Importante ressaltar que os 28 soldados atuarão ao lado do efetivo já existente em Araras”

Do capitão da 2ª Companhia da PM de Araras, Helington Ilgges da Silva, sobre soldados estagiários para ajudar no policiamento durante abertura do comércio.