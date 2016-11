Na mira do Barça A boa temporada de Mina no Palmeiras pode ter despertado o interesse do Manchester City. De acordo com o jornal...

Na mira do Barça

A boa temporada de Mina no Palmeiras pode ter despertado o interesse do Manchester City. De acordo com o jornal espanhol “Mundo Deportivo”, o clube inglês fez uma sondagem ao Palmeiras para obter informações sobre o jogador. Um assessor do diretor esportivo do City, Txiki Begiristain, teria feito uma consulta sobre a cláusula que dá a preferência ao Barcelona em uma possível venda do zagueiro. A publicação aponta que o contrato da venda de Mina do Santa Fé para o Palmeiras, no meio do ano, dá prioridade ao Barça em uma possível compra do jogador nos próximos três anos. Caso compre o zagueiro ao fim da atual temporada, o clube catalão pagaria € 9 milhões.

Pés no chão

Há menos de uma semana no cargo de diretor de futebol do Corinthians, o jornalista Flávio Adauto tenta reunir informações dentro do clube para começar a participar do planejamento para a próxima temporada. Em contato direto com o técnico Oswaldo de Oliveira, Adauto já tem ao menos uma premissa: o Timão deve evitar grandes gastos na hora de contratar. Por isso, o clube não fala em lista de reforços. Já há nomes discutidos com Oswaldo para posições específicas: ataque, lateral direita e zaga, por exemplo. Por enquanto, a fase é de consultas.

Mudando a tática

O Santos geralmente se destaca pelo futebol ofensivo e pela vocação em fazer gols. E esta característica casa com a filosofia de trabalho de Dorival Júnior, que costuma dizer que prefere jogar bonito a vencer. Recentemente, porém, o técnico percebeu que era necessário deixar isso de lado para poder arrancar no Campeonato Brasileiro. O Peixe agora é o terceiro colocado, a seis pontos do líder Palmeiras, faltando cinco jogos.

Visita ilustre

Além da visita de um grupo de crianças com síndrome de Down, o treino deste domingo do São Paulo, o último antes da viagem para o jogo contra o América-MG, na noite de ontem, contou com a presença do atacante Luiz Fabiano que, de férias após disputar a última temporada da segunda divisão do campeonato chinês, foi ao CT da Barra Funda para rever os amigos e botar o papo em dia. Terceiro maior artilheiro da história do clube, com 212 gols, o Fabuloso ainda tem destino indefinido para a próxima temporada. O jogador, que rescindiu com o Tianjin Quanjian, tem a possibilidade de permanecer no futebol chinês, já que outros times mostraram interesse. Mas não seria surpresa se ele voltasse para o Brasil.

A voz do povo…

Diante da insistência do presidente Gianni Infantino, a Fifa anunciou que os torcedores também participarão da votação do prêmio de melhor jogador do mundo, que será entregue em Zurique no dia 9 de janeiro. A escolha dos torcedores, a ser feita pela internet, terá peso de 25% na eleição. Os votos dos jornalistas têm peso de 25%, enquanto os outros 50% ficam para técnicos e capitães. A entidade não renovou com a France Football pelo uso da marca “Bola de Ouro” por conta de um pedido de cinco milhões de euros, o que não se encaixou na política de corte de gastos. Infantino chegou a dizer que os torcedores participariam da votação no dia 14, mas a assessoria da Fifa informou posteriormente que isso não deveria acontecer já nesta edição por conta de questões técnicas que acabaram resolvidas a tempo.