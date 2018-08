Na disputa Consolidado como pré- candidato pela oposição, Bonezinho Corrochel passa agora a articular possíveis nomes para vice na sua chapa. O favorito seria...

Na disputa

Consolidado como pré- candidato pela oposição, Bonezinho Corrochel passa agora a articular possíveis nomes para vice na sua chapa. O favorito seria o vereador Jackson de Jesus (PROS), mas segundo a “rádio corredor”, teria recuado na última semana alegando questões pessoais. Na última sessão da Câmara ele chegou a afirmar não ser mais candidato a nada e demonstrou descontentamento com a política. Dessa forma, segundo pessoas ligadas a oposição, surgem como favoritos dois nomes, o primeiro seria do ex- vereador e provedor da Santa Casa Eduardo de Moraes (PSB). Outro nome tido como novidade e ligado a Bonezinho, é o médico ginecologista Roberto Chapola (PRP), que está filiado no partido desde 2016 e teria a confiança do grupo de Corrochel. Ainda correm por fora, o médico Donizetti de Lima (PP), o vereador Felipe Beloto (PR) e o ex-vereador Erinson Mercatelli (PSD). Há quem ainda garanta que os partidos PRB e PC do B, PSD, PSC, Podemos e PEN (aliados de Bonezinho) já teriam indicado o nome de Irineu Maretto (PSD), que estaria “balançado” com o pedido.

Deu ruim!

Pessoas próximas a Bonezinho afirmam que o pré-candidato a prefeito está muito incomodado com a uma série de “cutucadas” que o radialista Marcelo Fachini (PMDB) tem feito ao prefeiturável. Fachini tem afirmado nas entrelinhas que Bonezinho não representa o novo e teria o apoio dos ex-prefeitos Luiz Carlos Meneghetti e Nelson Brambilla. Pessoas ligadas ao pré candidato afirmam: “Fachini era desafeto de Pedrinho (e vice versa), em um passado recente, foi oposição ao Brambilla (2009 a 2012) e o apoiou na reeleição. A trajetória política do mesmo mostraria incoerência e mudança de lado. Bonezinho, então representaria sim a novidade e não rejeitará nenhum apoio de pessoas de bem. Fachini de uma hora para outra passou a defender o tucano e isso não foi digerido pela população”, afirma a fonte diretamente ligada a Bonezinho.

Dentro do plenário

A Câmara Municipal publicou um “Ato do Presidente” há algumas semanas, suspendendo a locação do plenário do Legislativo para eventos de terceiros, conforme matéria da Tribuna de 14 de julho. Em tempos de crise, a proposta é economizar, evitando gastos diversos, com energia elétrica e horas extras de funcionários da própria Câmara. Entretanto, no dia 7 de julho, o ex-prefeito Nelson Brambilla (PSB) realizou um evento político no mesmo plenário, para o lançamento de sua pré-candidatura a deputado estadual, contando com a presença do atual governador Márcio França (PSB).

Situação

Pelo lado da situação, parte do grupo defende a candidatura de Pedro Eliseu Sobrinho, Pedrão, pois entendem que essa candidatura não sofreria nenhum ataque da oposição em relação as contestações judiciais. Já como Plano C, tem aparecido ” boatos” que a família Eliseu abriria mão da disputa e apoiaria uma chapa formada pelo vereador Carlos Jacovetti (Rede) ou com a vereadora tucana Anete Casagrande.

Pai x Mãe

A maior parte do meio político já tem claro, que a eleição extemporânea deve ser polarizada com apenas duas candidaturas. A governista com Pedrinho Eliseu e a de oposição com Bonezinho Corrochel. Porém na leitura política, os grupos não apostam nisso. O grupo de Bonezinho entende que Pedrinho não se arriscaria juridicamente novamente é já teria como candidato seu pai Pedro Eliseu Sobrinho, num discurso de continuar aquilo que já está em andamento. Já o grupo de Pedrinho entende que esse movimento de Bonezinho é apenas para angariar apoio à mãe, que tem se destacado na oposição e feito muitas aparições nas cidades contestando os “problemas” da administração. Sem dúvida apenas nas convenções partidárias, o eleitor ararense terá a certeza de tudo. Por enquanto cabe apenas as análises de cenários e das conjunturas.

Rádio Peão

A vereadora Regina Corrochel (PTB) foi convidada pela estadual do PTB para ser candidata a deputada federal. A parlamentar, que está no seu primeiro mandato, declinou o convite mesmo mediante muita insistência da cúpula paulistana. Há que diga que ela estaria focada apenas na eleição do filho, e uma eventual candidatura agora poderia ruir apoios de vários partidos, dentre eles o PSB de Brambilla, que teria manifestado possível apoio a Bonezinho. O ex-prefeito não veria com bons olhos uma candidatura local de Regina, que pode atrapalhar o candidato de Brambilla à federal, deputado de Campinas, Luiz Lauro Filho (PSB).

“Sabedores de que os recursos são finitos, precisaremos cada vez mais da sabedoria na utilização dos mesmos de forma mais justa e efetiva, respeitando a questão da universalidade, saúde para todos, da integralidade, do indivíduo como um todo e, o principal, da equidade, de servir realmente a quem mais precisa”, do secretário de Saúde, Luiz Emílio Salomé, ao justificar critérios mais rígidos para compra de medicamentos não gratuitos.