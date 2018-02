Na bronca O pai de Neymar usou as redes sociais na quinta-feira para rebater críticas feitas ao filho após a derrota do Paris Saint-Germain...

Na bronca

O pai de Neymar usou as redes sociais na quinta-feira para rebater críticas feitas ao filho após a derrota do Paris Saint-Germain por 3 a 1 para o Real Madrid, pela Liga dos Campeões. No mesmo dia em que o comentarista Casagrande criticou o camisa 10 do PSG durante programa de TV fechada SporTV, chamando Neymar de mimado, O pai Jô jogador retrucou dizendo que “no universo do futebol conhecemos muitas pessoas com comportamento de abutre”, sem citar nomes.

Sonho de presidente

Diego Tardelli é o nome sonhado pelo Corinthians para resolver os problemas do ataque nesta temporada. Aos 32 anos, o jogador tem contrato até 20 de janeiro de 2019 com o Shandong Luneng, da China. Ele voltou à pauta da diretoria com a eleição do presidente Andrés Sanchez, muito fã do jogador. Empresário de Diego Tardelli, Giuliano Bertolucci é o mesmo agente que negociou Jô com o futebol japonês. Com bom trânsito no Timão, ele já foi procurado pela diretoria para tratar da possibilidade de negócio, que internamente é considerado bastante difícil de acontecer.

Sem alarde

Não fosse tão bom o início de temporada, o empate de quinta-feira com o vice-lanterna da classificação geral do Campeonato Paulista, 2 a 2 com o Linense, em casa, poderia começar a gerar alguma instabilidade no Palmeiras. Nada disso. Foi apenas a primeira partida sem vitória das sete no ano. É verdade que a equipe treinada por Roger Machado não teve uma grande exibição em sua arena.

Todos iguais

O São Paulo bateu o CSA por 2 a 0 pela segunda fase da Copa do Brasil, no estádio Rei Pelé, em Alagoas. Agora, vai enfrentar o CRB na terceira etapa do torneio de mata-mata. Depois de ser ameaçado no primeiro tempo diante do CSA, o Tricolor dominou a partida no segundo tempo e fez os gols com Nenê e Cueva, de pênalti. Questionado sobre se a atuação da equipe na segunda metade da partida serviria para amenizar as críticas sobre o desempenho do São Paulo, o técnico Dorival Júnior, disparou. “ Não vejo um time do Brasil sem críticas”.

Controle de jogo

Manter a posse de bola é uma das principais características do Santos do técnico Jair Ventura. Não à toa, o Peixe aparece como o segundo time que mais fica com ela em todo o Campeonato Paulista, atrás apenas do São Paulo, adversário deste domingo, às 17h, no Morumbi, pela oitava rodada. Em sete partidas já disputadas na competição, o Santos tem média de 58% da posse de bola, contra 60,7% do Tricolor em seis jogos. Isso mostra que o clássico de domingo terá disputa acirrada para ver quem terá o controle das ações do jogo.

Há vagas

A Copa do Mundo já bate às portas das 32 seleções classificadas, há apenas uma data Fifa antes da convocação final, mas Tite ainda observa novos jogadores. Essa pergunta surgiu exaustivamente nas redes sociais após a divulgação da agenda de fevereiro da comissão técnica da seleção brasileira, que verá de perto, pela primeira vez, o meia Talisca e os atacantes Malcon e Willian José.