Na ativa

Vanderlei Luxemburgo está de volta à ativa. O treinador voltou a conversar com a diretoria do Sport e as coisas se desenvolveram de maneira rápida. Luxa, novo técnico, chega ao Leão nesta terça-feira e acompanha o treino da equipe, à tarde, no centro de treinamento rubro-negro. A ideia é ele já estar na beira do gramado no jogo de quarta, contra o Botafogo, pelas oitavas da Copa do Brasil.

Ao pé do ouvido

Depois da derrota para o São Paulo e um dia de folga, o elenco do Palmeiras se reapresentou na tarde desta segunda-feira, na Academia de Futebol. Antes do início do treinamento, Cuca teve uma conversa reservada com Fernando Prass, que falhou nos dois gols marcados pelo rival, no Morumbi. Ao entrarem em campo, técnico e goleiro caminharam lado a lado até uma das bandeiras de escanteio, distante dos demais jogadores e da sala de imprensa do centro de treinamento.

Tite presidente

Mesmo que 15% da população brasileira votariam em Tite para presidente do Brasil, o técnico está preocupado com apenas uma coisa: treinar a Seleção. O dado foi divulgado em recente estudo do instituto Paraná pesquisas, que perguntou a 2.260 brasileiros maiores de 16 anos se escolheriam o treinador para governar o país. Entretanto, para frustração de seus eleitores, Tite afirmou, em entrevista ao jornal “El País”, que não pretende entrar na carreira política.

Calado

Nas últimas semanas, após três eliminações seguidas na temporada (Paulistão, Copa do Brasil e Sul-Americana), os jogadores do São Paulo têm insistido em um tema: a união do grupo. No sábado, logo após a vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras, ainda no gramado do Morumbi, Pratto deu uma demonstração de que isso pode estar acontecendo de verdade, e não ser apenas papo de boleiro. Assim que o juiz apito o fim do clássico, o atacante argentino, de 28 anos, recusou-se a falar com os jornalistas antes de descer para o vestiário. O motivo, ele queria que “os meninos” fossem exaltados.

De saída

O Corinthians foi questionado via e-mail pelo Jorge Wilstermann, da Bolívia, sobre a possibilidade de negociação envolvendo o volante Cristian e o atacante Mendoza, dois jogadores fora dos planos da comissão técnica. A informação, publicada pelo “Lance”, foi confirmada. Apesar de ver os empréstimos com bons olhos, a diretoria ainda não procurou a dupla para falar a respeito da situação. Classificada para as oitavas de final da Libertadores como vice-líder do Grupo 5, a equipe boliviana esteve no Brasil em março para enfrentar o Palmeiras e manteve um bom relacionamento com a diretoria alvinegra, já que utilizou as dependências do CT Joaquim Grava para treinar.