Mutirão de limpeza vai atingir calçadas particulares

Teve início ontem (23) o mutirão de limpeza em terrenos de propriedade da Prefeitura e calçadas. O trabalho é feito pela equipe da Forty – empresa responsável pela limpeza da cidade – e também da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, Urbanos e Rurais.

O secretário de Serviços Públicos, Carlos Cerri Júnior, explica que para realizar o trabalho a Prefeitura solicitou reforço do quadro de funcionários da empresa Forty, por conta da necessidade verificada em todos os bairros. Desde o início do ano as reclamações de munícipes aumentaram em toda a cidade.

De acordo com Cerri, o mutirão começou ontem por todas as regiões da cidade, desde os extremos até a área central e que inclui a Avenida Dona Renata (Marginal), em ambos os ribeirões das Araras e das Furnas. Outro ponto que também recebeu as equipes foi o Cemitério Municipal.

“Todos os bairros precisam de limpeza e todas as equipes estão espalhadas pela cidade”, disse Cerri. Ele explica que a chuva pode atrapalhar a limpeza de alguns terrenos, pois os tratores não conseguem acessar algumas áreas por conta da lama.

Caso o tempo fique mais seco, a limpeza poderá ser feita de forma mais rápida. O mesmo mutirão vai incluir a limpeza das calçadas de terrenos de propriedade da Prefeitura e também os particulares. Porém, a limpeza das calçadas dos terrenos particulares será feita somente desta vez, pois todas são de responsabilidade de cada proprietário.

“Como o número de reclamações é muito alto, decidimos incluir as calçadas dos terrenos particulares no primeiro mutirão do ano. Mas, ressalto: elas são de responsabilidade de cada proprietário”, enfatiza Cerri.

Fiscalização contra terrenos com mato alto continua

Junto com o mutirão, a Prefeitura também continua com fiscalização contra terrenos particulares que estão com mato alto ou sujeira. O trabalho tende a aumentar nas próximas semanas, pois o período é propício para o aparecimento do mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, zika e chikungunya.

“O clima atual de calor e chuva reacende o alerta para que a limpeza seja feita. A Prefeitura fará a parte dela com os terrenos públicos e limpeza das praças, além das calçadas”, enfatiza Cerri.

Segundo o diretor de Urbanismo, Fernando Pagiaro, a fiscalização da Prefeitura é feita tanto pela patrulha dos fiscais como também pelo recebimento de denúncias pelo telefone 156. “Terrenos que estão com mato acima dos 50 centímetros são enquadrados na fiscalização e passíveis de multa e cobrança da taxa de limpeza”, explica Pagiaro.

O Urbanismo segue normas antes de solicitar a limpeza do terreno com mato alto e sujeira para o proprietário. Depois de recebida a denúncia, uma equipe vai até o local para verificar a situação. Caso o terreno tenha mato acima de 50 centímetros uma notificação é encaminhada para o proprietário.

“Ele tem sete dias, a partir da data da notificação, para realizar a limpeza. Caso não faça, a Prefeitura faz o trabalho, mas o proprietário tem que pagar a taxa da limpeza que pode chegar a até R$ 250 – dependendo do tamanho do terreno – além da multa de R$ 621,59”, esclarece Pagiaro.

No caso das calçadas, elas também são de responsabilidade dos proprietários e um comunicado foi divulgado na edição do último sábado (21) da Tribuna. Nele, a Prefeitura informa que os trabalhos de limpeza foram intensificados com o corte de grama e do mato alto.

“A operação vai contar com todas as equipes, equipamentos e maquinários da Secretaria de Serviços Públicos, Urbanos e Rurais”. Porém, as calçadas são de responsabilidade dos proprietários, conforme Lei Municipal nº 1.768 de 1987. De acordo com o Urbanismo, a multa atual aplicada para irregularidades é de R$ 248,64.

Penalidades para terrenos com mato alto e sujeira

Telefone para denúncia: 156

Taxa de limpeza: até R$ 250

Multa: R$ 621,59