Mutirão de limpeza e pequenos reparos atingem vários pontos da cidade

A Prefeitura de Araras anunciou nesta semana que está intensificando as operações de limpeza, conservação e corte de mato alto em várias regiões da cidade, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, além de pequenos reparos, feitos pela Secretaria Municipal de Obras.

Os ribeirões das Araras, Furnas e seus afluentes já estão recebendo atenção especial. Durante a ação, são retirados entulho, mato alto, areia, garrafas pets e outros materiais que são trazidos pela água das chuvas. Essa força-tarefa tem equipe exclusiva de 30 funcionários da empresa Forty, que presta serviço à Prefeitura e que utiliza máquinas de capinar e instrumentos manuais para realizar as atividades.

Os serviços começaram nas Marginais e seguirão para a Praça Barão de Araras. Em seguida, as equipes se dividirão e a operação alcançará os bairros, concluindo as atividades de limpeza e capinação em todas as regiões da cidade.

Também na segunda-feira dia (8), teve início a operação de recolha de entulho, restos de materiais de construção, restos de podas, resíduos vegetais e “trecos”, começando pelos bairros da zona norte da cidade. O principal objetivo é impedir que materiais inservíveis como móveis velhos, eletrodomésticos quebrados, pedaços de madeira, metal e plásticos, sejam depositados em vias públicas, córregos e terrenos baldios, pois além de prejudicar a conservação do espaço público e trazer riscos a saúde pública, o descarte irregular é sujeito à multa em caso de flagrante.

A Secretaria de Obras está com equipes com frentes de trabalho por toda a cidade, nas zonas rural e urbana.

No Jardim Morumbi, na zona leste, a operação tapa-buracos utiliza o sistema de recorte da área danificada e aplicação de nova capa asfáltica. No Parque Ecológico acontecem intervenções na área de exposição, com a recuperação do canal e reforço na estrutura da ponte. E na área rural, mais especificamente na Estrada Municipal Oswaldo Salvado Baggio, acontece a operação tapa-buracos com massa quente, além da conservação e manutenção da via.