Músicos da banda municipal e prefeito devem se reunir nesta quarta; Banda não se apresentou no último domingo

Em situação dramática, sem receber desde novembro, os músicos da banda municipal podem se encontrar com o prefeito Pedro Eliseu Filho nesta quarta-feira à noite,...

Em situação dramática, sem receber desde novembro, os músicos da banda municipal podem se encontrar com o prefeito Pedro Eliseu Filho nesta quarta-feira à noite, para discutir saídas para um impasse que se arrasta há meses, entre a Prefeitura e a cooperativa mantenedora da corporação Maestro Francisco Paulo Russo, que sempre recebeu recursos municipais, do Orçamento da Cultura.

De um lado, estão os músicos que mantém uma tradição de décadas na cidade, sendo grandes expoentes da cultura de Araras. De outro, a Prefeitura, que cobra documentação e procedimentos diferentes para adequação ao novo Marco Regulatório de parcerias com organizações sociais.

A banda teria que passar por um chamamento público podendo, ou não, enfrentar “concorrência” de outros grupos do país para receber dinheiro da Prefeitura de Araras.

Embora nenhum músico ou responsável pela cooperativa e banda aceitem falar com a imprensa, com receio de prejudicar um entendimento com a administração municipal, a Tribuna do Povo vem acompanhando e apurando o desenrolar do caso que já impactou tanto nas apresentações da banda no Coreto da Praça Barão, quanto nas aulas da Escola de Música Carlos Viganó.

No último domingo, quando era para a banda ter voltado oficialmente do recesso de início de ano, o Coreto não teve a tradicional retreta. Os músicos se reuniram um pouco antes e decidiram não se apresentar.

A volta – ou não – à agenda de apresentações públicas depende muito do desfecho da reunião de hoje, que deve ser na sala da banda, no piso superior do Mercado Municipal.

Dos dois lados, as declarações oficiais são de que há previsão de entendimento.

(Ana Maria Devides)

