“Música tem poder de transformar vidas”, afirma rapper Negro Dune

No dia a dia, Carlos Eduardo Reis Filho é pintor industrial e Gilberto Canuto mototaxista. Na área cultural, o primeiro é o Negro Dune...

Compartilhe em suas redes sociais!

No dia a dia, Carlos Eduardo Reis Filho é pintor industrial e Gilberto Canuto mototaxista. Na área cultural, o primeiro é o Negro Dune e segundo Maradona. Ao lado do DJ Cheroza – um argentino com alma brasileira – formam o grupo de Rap Transmissão e que se apresenta no próximo sábado (20) durante a Batalha do CEU.

Negro Dune é de Ilhéus, paradisíaca cidade litorânea localizada na Bahia, e Maradona nasceu em Araras, mas morou durante anos em São Paulo. Há 12, formaram o grupo que espalha a cultura do Rap em shows de Araras e região.

Ao contrário dos MC´s, que ainda participam das batalhas, ambos contam com o grupo e gravam canções. “Começamos no freestyle, mas nos identificamos e surgiu o grupo”, disse Negro Dune.

A paixão pelo movimento é forte e Dune fala que nasceu ainda na juventude quando começou a criar os primeiros versos. “O Rap tem o poder de libertar e transformar uma pessoa”, enfatiza. Ao contrário do que comumente se prega, as letras não propagam ódio, mas mensagens positivas.

“O próprio nome Rap significa Revolução Através das Palavras. É preciso vencer os desafios com palavras e não com uso da força física. Para sair de um conflito não é preciso usar a grosseria e nem colocar palavrões nas músicas. O movimento não aceita tal atitude, nem apologia à discriminação das mulheres e sendo contra outros preconceitos, nem apologia às drogas”, reforça.

“Se as letras terem tais apologias será uma hipocrisia, pois se pregamos contra o crime porque seríamos criminosos”, reflete Maradona. Negro Dune cita que muitos cantores que hoje estão na cena musical nasceram do Rap, principalmente das rinhas, como Criolo e Emicida.

“Nada contra, mas a ostentação não é característica do movimento e nem letras fortes com apelos pornográficos e agressivos”, disse Negro Dune, que cita influência de Tim Maia em algumas de suas músicas.

Para ambos, o Rap é um movimento de revolução e de mudança. “O que leva o raciocínio é o conteúdo das letras e frases, versos nas entrelinhas, não o palavrão que qualquer um fala no dia a dia. O Rap nacional é pura poesia, independente se sairá um versos bom ou ruim, mas sai na hora, de dentro do autor”, finaliza.