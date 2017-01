“Estamos todos ferrados. É bom lembrar disto”. (George Carlin) Não sei quantas vezes citei Paulo César Pinheiro como um dos maiores compositores da...

“Estamos todos ferrados. É bom lembrar disto”. (George Carlin)

Não sei quantas vezes citei Paulo César Pinheiro como um dos maiores compositores da música popular brasileira.

Como o número exato de menções ao grande poeta foge do meu controle, digamos que inúmeras vezes eu me servi dele para temperar o modesto feijão com arroz que minha pouca sabedoria cozinha semanalmente.

No entanto, jamais deixarei de convocar aqueles que julgo imprescindíveis à boa compreensão das garatujas que digito; assim, escalo-o novamente para me ajudar nesse imponderável desafio que é escrever.

O ano: 1972. O clima: o mesmo pau que bate em Chico bate em Francisco; bate em Gil, bate em Caetano. Bate em Taiguara.

Maurício Tapajós — autor da música — e Paulo César Pinheiro — que escreveu a letra — conseguem driblar a investida das tesouras. Resultado: Pesadelo, música que consta da lista das minhas 10 mais, é aprovada pela censura. O fato, tão inesperado quanto inédito, possibilitou sua gravação pelo MPB4 no disco Cicatrizes.

A criação da dupla é um desses momentos mágicos no cotidiano de um povo que, malgrado o motu perpetuo de adversidades que juncam seu destino, teima ir em frente.

Ilustro minha afirmação com a transcrição da letra:

“Quando um muro separa uma ponte une/ Se a vingança encara o remorso pune/ Você vem me agarra, alguém vem me solta/ Você vai na marra, ela um dia volta.

E se a força é tua ela um dia é nossa/ Olha o muro, olha a ponte, olhe o dia de ontem chegando/ Que medo você tem de nós, olha aí.

Você corta um verso, eu escrevo outro/ Você me prende vivo, eu escapo morto/ De repente olha eu de novo/ Perturbando a paz, exigindo troco/ Vamos por aí eu e meu cachorro/ Olha um verso, olha o outro/ Olha o velho, olha o moço chegando/ Que medo você tem de nós, olha aí.

O muro caiu, olha a ponte/ Da liberdade guardiã/ O braço do Cristo, horizonte/ Abraça o dia de amanhã. Olha aí, olha aí”.

Passados 45 anos, muros continuam na ordem do dia. Embora o alerta de Paulo César Pinheiro seja algo universal pela abrangência, ele não foi traduzido para o Inglês.

Essa certeza é assegurada pela insistência do presidente americano Donald Trump. Ora, ele levou a sério a piada que contava em campanha, qual seja, se fosse eleito iria construir um muro em toda a extensão da fronteira dos Estados Unidos com o México.

Ganhou a eleição e hoje não só reitera sua antiga disposição como adiciona à mesma algumas doses de alucinação: garante que vai debitar o custo da “obra” na conta dos mexicanos.

Barreiras de separação não são, infelizmente, algo desconhecido da estupidez humana. O Muro de Berlim, derrubado pelos alemães há 27 anos, e mais recentemente a construção da barreira separatista israelense, também chamada de Muro da Cisjordânia, confirmam que a massa cinzenta dos senhores do mundo é feita de picumã.

Toda vez que Donald Trump reitera que vai cobrar dos mexicanos o custo final da fancaria projetada por seus endurecidos miolos, me vem à lembrança a dura realidade percebida 100 anos atrás pelo ex-presidente mexicano Porfírio Diaz:

“Pobre México. Tão longe de Deus e tão próximo dos Estados Unidos”.

Milhões que fermentam idéias separatistas como solução para nossos problemas, estão aplaudindo a aberração gerada no ventre da intolerância. Cuidai e vigiai, caros patrícios, porque nem tudo o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil.

Aliás, toda vez que os americanos resolvem questões pessoais o mundo paga a fatura. Vale dizer, sempre estamos todos ferrados. É bom lembrar disto. Com igual disponibilidade de espírito, também convém atentar para o fato de que quando um muro separa uma ponte une.

Bom dia!