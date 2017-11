Muro cai em cima de carro na Vila Queiroz

Área foi isolada pela Defesa Civil; apesar do susto, ninguém ficou ferido O muro de um antigo prédio localizado na esquina da Rua...

Área foi isolada pela Defesa Civil; apesar do susto, ninguém ficou ferido

O muro de um antigo prédio localizado na esquina da Rua 9 de Julho com a Avenida Fábio da Silva Prado, na Vila Queiroz, a poucos metros do Tiro de Guerra, caiu em cima de um carro Chevrolet/Cobalt na noite da sexta-feira (3). Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

O chefe da Defesa Civil de Araras, Marcus Vinicius Cabral, disse para Tribuna que o muro caiu em cima do carro que estava estacionado na Avenida Fábio da Silva Prado. A queda ocorreu pouco depois das 20h30 e não tinha ninguém dentro do carro.

Cabral disse também que não chovia e não ventava no momento do incidente e o colapso do prédio pode ter sido motivado pelo tempo, pois é muito antigo. Anos atrás, o local abrigava uma marcenaria. Além da Defesa Civil, equipes da GCM (Guarda Civil Municipal) e da Polícia Militar atenderam a ocorrência.

Parte da avenida e da rua foram interditada durante a ocorrência, que terminou somente por volta da 1h da manhã. A área ao redor foi e permanece isolada pela Defesa Civil. Funcionários da Concessionária de Energia Elektro foram acionados e cortaram o fornecimento de energia do prédio. A Polícia Científica também esteve no local para perícia.