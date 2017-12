Município terá verba estadual de R$ 300 mil para “Boulevard do Lago”

A Prefeitura de Araras vai receber uma verba de R$ 300 mil do governo estadual para ser investida no Lago Municipal, mais especificamente para...

A Prefeitura de Araras vai receber uma verba de R$ 300 mil do governo estadual para ser investida no Lago Municipal, mais especificamente para construir um boulevard perto do coreto, espaço para aos lancheiros que já trabalham no local.

A verba foi solicitada pelo deputado estadual João Caramez (PSDB), a pedido do Comtur (Conselho Municipal de Turismo de Araras) e do Departamento Municipal de Turismo, e é oriunda do Fundo de Melhorias dos Municípios Turísticos, órgão ligado ao Departamento de Desenvolvimento das Estâncias Turísticas.

A assinatura do convênio para a liberação da verba aconteceu na última quinta-feira (28), no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. Representando Araras na solenidade estiveram o secretário municipal de Desenvolvimento, Edson Luzetti, a coordenadora de Turismo da mesma secretaria, Silvia Martins, e a presidente do Comtur de Araras, Erika Cazarin.

Para receber a verba, a Prefeitura de Araras precisou elaborar neste ano um projeto de implantação do Boulevard do Lago Municipal. Trata-se de um espaço exclusivo para a instalação dos lancheiros que já atuam no local, todos padronizados, retirando-os da rua e da calçada, onde atendem atualmente. O projeto foi aprovado pelo Conselho de Orientação e Controle do Fundo de Melhoria das Estâncias.