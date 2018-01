Município pode arcar com juros de 6% para construir novas avenidas

O anúncio feito na semana passada pela Prefeitura de Araras que poderia conseguir do governo federal cerca de R$ 30 milhões nos próximos anos...

O anúncio feito na semana passada pela Prefeitura de Araras que poderia conseguir do governo federal cerca de R$ 30 milhões nos próximos anos para investir no sistema viário da cidade foi confirmado durante a semana pelo Ministério das Cidades. Contudo o próprio órgão informou à Tribuna que a verba não será de simples repasse com contrapartida, em chamado “fundo perdido”, e sim de financiamento. Além disso há taxa de juros anual de 6% (que é até considerada baixa dentro do mercado financeiro).

O prazo de carência, ou seja, para início dos pagamentos da Prefeitura para a União, pode chegar a 4 anos (48 meses), ou seja, o financiamento pode começar a ser quitado apenas numa próxima gestão municipal. Com isso, caso o governo municipal queira, ele pode não arcar com essa conta durante os próximos anos.

No site do órgão de fato consta que a cidade de Araras foi uma das pré-selecionadas – em 4 projetos distintos – para contar com recursos do Programa Avançar Cidades – Mobilidade Urbana. Mas no mesmo endereço eletrônico o Ministério publica que os recursos disponibilizados para o programa “são de financiamento, oriundos do FGTS, conforme disposições constantes no Programa de Infraestrutura de Transporte e da Mobilidade Urbana – Pró-Transporte, regulamentado pela Instrução Normativa nº 27/2017”. o governo ainda não havia informado como essa verba seria obtida.

Segundo o Ministério, o dinheiro liberado aos municípios visa “melhorar a circulação das pessoas nos ambientes urbanos por intermédio do financiamento de ações de mobilidade urbana voltadas à qualificação viária, ao transporte público coletivo sobre pneus, ao transporte não motorizado (transporte ativo) e à elaboração de planos de mobilidade urbana e de projetos executivos”.

O Ministério das Cidades realiza há alguns meses a seleção, mas exigia dos municípios garantias financeiras, justamente visando o pagamento futuro das obras a serem custeadas inicialmente com verba federal.

Por todo o Brasil são 1.390 que tiveram propostas pré-selecionadas no programa Avançar Cidades – Mobilidade Urbana Grupo 1, do Ministério das Cidades. Desse total de cidades beneficiadas, o Estado de São Paulo teve apenas 17 municípios, entre eles Araras. Nem todas as cidades manifestaram interesse no programa, justamente porque a verba se trata de valor financiado, a ser devolvido à União.

Tribuna chegou a questionar ao governo federal se os protocolos que envolvem Araras seriam repasses com contrapartidas ou apenas financiamentos; e ainda quais seriam as taxas, prazos médios para pagamentos. Segundo o órgão, “para todas as propostas os recursos são de financiamento, oriundos do Programa Pró-Transporte, que utiliza recursos do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço). Para acessar esta linha de financiamento, o município precisa ter capacidade de pagamento e de endividamento”. Além disso o órgão informa que “as condições do financiamento são estabelecidas no Anexo I, item 8, da IN nº 27, de 11 de julho de 2017, que regulamenta o Programa Pró-Transporte”, em que há taxa de juros de 6% ao ano; contrapartida mínima (por parte do município) de 5% do valor do investimento; prazo de amortização (ou seja, para pagamento) de até 20 anos; e prazo de carência de até 48 meses contados a partir da assinatura do contrato.

Apesar do anúncio, ainda não há uma data prevista para início das obras e para vinda do dinheiro aos cofres municipais.

Obras interligando regiões da cidade

A Secretaria Municipal de Planejamento anunciou que no final do ano passado foram elaborados quatro projetos, todos aprovados via Programa Avançar Cidades. Um deles é a duplicação da Avenida João Rossi, que passa pelo Aeroporto e vai até o Residencial Milton Severino; o segundo projeto é uma nova avenida, interligando justamente a Avenida João Rossi com a Avenida Presidente Vargas, no bairro José Ometto; o terceiro projeto é uma nova avenida, interligando o Parque Tiradentes com o Residencial Jair Della Coletta, também na zona leste; e o quarto projeto é na zona sul, também uma nova avenida, ligando o Jardim Planalto com o Contorno Araras (próximo ao bairro Facão).

Além desses quatro projetos com verba pública, a Prefeitura anunciou também investimentos da iniciativa privada que vão colaborar para a interligação de alguns bairros. Uma avenida nova seria construída por loteadores entre a Avenida Carlos Zucchini (Jardim Alto da Colina) e a Avenida Fábio da Silva Prado, próximo ao Aeroporto Municipal, dando sequência à duplicação da Avenida João Rossi. Outro trecho a ser investido por loteadores é a duplicação e conclusão da Avenida Carola, que liga a Avenida Milton Severino com a Via Novela.

“Para a cidade, isso tem um impacto muito importante. As pessoas poderão trafegar em melhores condições. Tudo isso está em nosso Plano Diretor, que dirige a questão do que é importante na estrutura viária de Araras”, comentou o prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) na semana passada.

Agora as propostas que tiverem o parecer favorável serão validadas pelos Agentes Financeiros e, na sequência, o Ministério das Cidades publicará periodicamente a seleção final, sendo este o momento em que os recursos disponíveis para o programa serão alocados para cada proposta.

Novas vias com verba de financiamento federal

• Duplicação da Avenida João Rossi

• Interligação entre Av Presidente Vargas e Av João Rossi

• Interligação entre Parque Tiradentes e Residencial Jair Coletta

• Interligação entre Jardim Planalto e Contorno Araras

• Investimentos da iniciativa privada:

• Duplicação e conclusão da Avenida Carola

• Interligação da Av. Fábio Prado com Av. Carlos Zucchini

Condição do governo federal para repassar a verba aos municípios

• Taxa de juros: 6% ao ano;

• Contrapartida mínima: 5% do valor do investimento;

• Prazo de amortização: até 20 anos;

• Prazo de carência: até 4 anos (48 meses) contados a partir da assinatura do contrato;

• Para todas as propostas os recursos são de financiamento, oriundos do Programa Pró-Transporte, que utiliza recursos do FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Para acessar esta linha de financiamento, o município precisa ter capacidade de pagamento e de endividamento;

• As condições do financiamento são estabelecidas no Anexo I, item 8, da IN nº 27, de 11 de julho de 2017, que regulamenta o Programa Pró-Transporte.

