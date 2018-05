Município libera loteamento e recebe área de 141 mil m² para Distrito Industrial

A Prefeitura de Araras divulgou na última semana que assinou oficialização para receber extensa área com objetivo de utilizá-la para construção de novo distrito...

A Prefeitura de Araras divulgou na última semana que assinou oficialização para receber extensa área com objetivo de utilizá-la para construção de novo distrito industrial na cidade. A ideia do governo é utilizar a área para disponibilização de 60 lotes industriais.

Decreto Municipal publicado nesta segunda-feira (28) no Diário Oficial da Prefeitura autoriza o recebimento por parte do Município de uma área de 141 mil m² no entroncamento das rodovias Anhanguera (SP-330) e Wilson Finardi (SP-191) – bem no início do trecho da Araras/Rio Claro. A Prefeitura quer utilizar o terreno para a construção de um Distrito Industrial com possibilidade de delimitação de 60 lotes industriais.

A área será repassada ao Município pela empresa Tecpac Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., como compensação de área institucional de um empreendimento de lotes residenciais a ser implantado em Araras. A compensação está prevista em lei aprovada pela Câmara Municipal em outubro de 2017 e inserida na regulamentação do Parcelamento do Solo e as Urbanizações Especiais do Município de Araras.

A Prefeitura explicou que a Tecpac está com um processo em andamento na Prefeitura para a liberação de empreendimento particular de lotes residenciais, localizado entre os bairros Heitor Villa-Lobos e Portal do Parque, em frente ao Parque Ecológico Municipal Gilberto Ruegger Ometto.

O novo empreendimento residencial, aliás, tem grande extensão. Sua área total tem 566.142,30 m². Por lei, a empresa precisa disponibilizar ao Município 10% no próprio local (56.614 m²) como área institucional, ou a mesma quantidade em outra localidade, desde que com valores equivalentes.

Porém a área recebida será até maior: 141.000 m². O governo garante que o valor de mercado também é maior – a Prefeitura tem em mãos laudos de avaliações elaborados por uma Comissão Permanente de Avaliação que aponta que o imóvel oferecido como compensação pela Tecpac possui valor até superior ao de mercado da área correspondente a 10% da área total do imóvel que será objeto do futuro empreendimento imobiliário de sua propriedade.