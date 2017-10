Município gasta R$ 34 mil com brinquedos em comemoração ao Dia das Crianças

O governo Pedrinho Eliseu (PSDB) já realizou licitação – em processo aberto em setembro e concluído na semana passada – para contratar empresa que...

O governo Pedrinho Eliseu (PSDB) já realizou licitação – em processo aberto em setembro e concluído na semana passada – para contratar empresa que vai fornecer 68 camas elásticas e dezenas de outros brinquedos infláveis a escolas municipais. A locação deve perdurar em dois períodos diferentes, totalizando 10 dias. O gasto estimado com o aluguel de brinquedos chegava perto dos R$ 48 mil, mas com a licitação em curso ele caiu para exatos R$ 34.680.

Conforme a licitação assinada pela secretária da Educação, Mariana Mani Moura, a contratação de empresa para prestação de serviço de locação de brinquedos infláveis e cama elástica é “para utilização em comemoração ao Dia das Crianças, no período de 02/10 à 06/10 e 23/10 à 27/10, nas unidades escolares da Secretaria Municipal da Educação”.

Ainda de acordo com a licitação, a empresa vencedora deverá promover a montagem dos brinquedos locados nas unidades escolares a serem definidas pela Secretaria Municipal de Educação. A montagem deve ser feita na data designada até as 8 horas e a retirada dos materiais após as 17 horas do mesmo dia.

Na licitação a administração municipal “promete” pagamento rápido. A Prefeitura promoverá o pagamento no prazo de até 10 dias, contados a partir do término do evento.

O contrato assinado entre a Prefeitura de Araras (com rubrica do prefeito Pedrinho Eliseu) e pela empresa Adriana Jorgetti Representações Artísticas Ltda-ME previu a disponibilização dos brinquedos na semana passada e novamente a montagem de todos os equipamentos para a última semana de outubro (entre 23 e 27 de outubro). O contrato é datado de 4 de outubro – apesar do fornecimento estar previsto para a semana entre 2 e 6 de outubro e 23 de outubro a 27 de outubro.

De acordo com o termo de referência, anexo ao edital, “os brinquedos fazem-se necessários para serem utilizados em comemoração ao Dia das Crianças”. Ainda no termo é justificado que “valorizar o brincar significa oferecer espaços e brinquedos que enriquecem a aprendizagem”.

Os brinquedos devem ser instalados em ao menos 40 escolas municipais espalhadas pela cidade. As escolas “afastadas” da cidade (escolas dos bairros Morro Grande e Caio Prado) e as creches devem receber cama elástica, tobogã inflável médio, kid play e balão pula pula castelo. As pré-escolas devem receber duas camas elásticas, tobogã inflável médio e kid play. Já as escolas de ensino fundamental devem receber devem receber duas camas elásticas, batalha de cotonetes, tobogã inflável grande e kid play.

A empresa, contratada pelo regime de empreitada, deve fornecer todos os materiais, mão de obra e equipamentos essenciais necessários, conforme prevê a licitação.

À Tribuna o diretor de Departamento Administrativo da Secretaria da Educação, Rodrigo A. Faggion, confirmou que a montagem dos brinquedos “deverá ocorrer junto às unidades escolares municipais conforme previsão existente no termo de referência que integra o edital” e que “o recurso orçamentário para tal contratação” é municipal.

