Município deve pagar R$ 9 milhões a 14 ex-vereadores

Políticos tiveram vencimentos reduzidos e acionaram a Justiça; dívida foi calculada após divergências; valor será pago com dinheiro da Prefeitura

Nos próximos anos a Prefeitura de Araras pode sofrer um duro golpe em valores disponíveis para investimentos em Araras, já que o Município terá que, necessariamente, reservar um valor significativo para pagar seu mais novo e milionário precatório: uma dívida de quase R$ 10 milhões com diversos ex-vereadores que requereram os pagamentos.

Ao menos 14 ex-vereadores de Araras já pediram a Execução da dívida do Município com eles para que recebam a diferença salarial entre o salário de vereadores a que tinham direito na década de 1990 e o valor que efetivamente receberam. Os ex-vereadores não aceitaram ver seus vencimentos reduzidos há quase 30 anos e agora parcela deles deve receber ao menos R$ 600 mil (cada um), já que o valor foi corrigido ao longo dos 20 anos em que o processo foi tramitando na Justiça. Só de honorários advocatícios os cofres municipais devem arcar com uma conta que passa dos R$ 800 mil.

Diversos deles entraram com ações de Execução da Sentença para receberem os valores (em alguns casos os herdeiros entraram com as ações). Antônio Carlos Beloto (estava no PMDB e deve receber R$ 624 mil), Benedito Ferreira de Campos (PFL; deve receber R$ 276 mil), Cláudio Armelin (PTB; R$ 615 mil), Genésio Antônio Meneghetti (PTB; R$ 633 mil), Ivan Estevam Zurita (PTB/PRN; R$ 625 mil), José Pedro Fernandes (PMDB/PST; R$ 613 mil), José Roberto Rimério – Miqueira (PFL; R$ 633 mil), Lamartine Antônio Batistela (PMDB; R$ 626 mil), Orlando Denardi – Picão Denardi (PDS; R$ 626 mil), Pedro Luiz Carroci (PMDB/PST; R$ 633 mil), Renato Álvares Scanavini (PSDB; R$ 616 mil), Sílvia Garcia Simões Zuntini (PTB; R$ 431 mil), Valdir Paganotti (PTB; R$ 633 mil) e Walter Nunes da Silva Sobrinho/Carioquinha (PTB; R$ 591 mil).

Outros ex-vereadores ainda não entraram com a execução da sentença, mas a decisão de entrarem posteriormente com as execuções não fulmina o direito deles em receberem. São os casos de dois nomes hoje atuantes em cargos públicos locais: o presidente da Câmara de Araras, Pedro Eliseu Sobrinho (na época no PTB e hoje no DEM) deve receber ao menos cerca de R$ 615 mil. O atual presidente da Araprev (Previdência Municipal), Gilberto Del Bel – incluído na ação como suplente (PTB) – deverá receber ao menos cerca de R$ 210 mil

Além deles o ex-vereador Remildo Mussarelli (PDS) também deverá receber os pagamentos assim que entrar com a Execução. A ele serão pagos cerca de R$ 620 mil. Ou seja, o valor já calculado – de R$ 8,99 milhões – pode passar dos R$ 9 milhões, na realidade.

O trio tem o direito porque entrou na Justiça junto aos demais e entrou inclusive com os recursos nas instâncias superiores. Porém agora ainda não entraram com as Execuções.

Mais da metade do valor já calculado a ser pago aos ex-vereadores – cerca de R$ 4,8 milhões – será apenas de juros. Isso porque os juros calculados até agora chegam a 144%. Os outros cerca de R$ 3,35 milhões são de valores já atualizados monetariamente.

Os vereadores da legislatura 1989/1992 entraram com ação em 1992 para receber a diferença salarial durante o período de quatro anos. O motivo foi que os vereadores da 9ª Legislatura (1983/1988) não definiram antes da eleição de 1988 os subsídios dos vereadores que assumiriam em 1989. Terminada a eleição de 1988, com apenas 4 dos 17 vereadores reeleitos e, por desavenças políticas, colocaram em votação no final de 1988 uma redução do subsídio dos 17 vereadores que assumiriam em janeiro de 1989. A regra na época era que um vereador deveria ter um salário correspondente a 20% dos subsídios de um deputado estadual.

Caso gerou desgaste no Judiciário

Apesar da regra de que um vereador em Araras deveria ter um salário correspondente a 20% dos subsídios de um deputado estadual, o juiz da primeira instância em Araras, Walter Ariette dos Santos, julgou legal os pagamentos, já vislumbrava, ainda em 2004, que as regras que permitiam aos vereadores fixar sua remuneração em 20% dos salários dos deputados estaduais não eram o padrão remuneratório adotado na época. Segundo o próprio juiz, a Constituição de 1988 vedou esse tipo de vinculação. Apesar disso o magistrado admitiu “redução indevida”.

A sentença do mesmo juiz citava também situações estranhas no decorrer do caso. O magistrado ainda consignou na sentença que o defensor da Câmara na época “como é de amplo conhecimento local, seria irmão da esposa do advogado que representa os autores nesta ação, a qual por sua vez é advogada, tendo sido também procuradora da Câmara Municipal na ação declaratória promovida por primeiro, chegando mesmo a lhe dar substabelecimento, havendo inclusive indicação de que todos, em certo momento, tinham atuação profissional conjunta, constando inclusive trabalharem no mesmo endereço”. Ou seja, o advogado das partes (dos ex-vereadores) e os procuradores da Câmara (em cargos indicados) eram parentes e pessoas próximas. Isso chamou a atenção do juiz, que ainda ponderou que a Câmara, nessa situação, deu razão aos autores ao invés de se defender. Apesar do juiz apontar os vínculos entre advogados de autores e réus, ele manteve decisão pelos pagamentos. Em 2017 a própria defesa da Câmara lembrou que de forma estranha a Casa não contestou o processo anos atrás.

Quem vai receber do Município?

Nome do ex-vereador Valor aproximado a receber Antônio Carlos Beloto R$ 624 mil Benedito Ferreira de Campos R$ 276 mil Cláudio Armelin R$ 615 mil Genésio Antônio Meneghetti R$ 633 mil Ivan Estevam Zurita R$ 625 mil José Pedro Fernandes R$ 613 mil José Roberto Rimério – Miqueira R$ 633 mil Lamartine Antônio Batistela R$ 626 mil Orlando Denardi – Picão Denardi R$ 626 mil Pedro Luiz Carroci R$ 633 mil Renato Álvares Scanavini R$ 616 mil Sílvia Garcia Simões Zuntini R$ 431 mil Valdir Paganotti R$ 633 mil Walter Nunes S. Sobr./Carioquinha R$ 591 mil Remildo Mussarelli* R$ 620 mil Gilberto Del Bel* R$ 210 mil Pedro Eliseu Sobrinho* R$ 615 mil Honorários advocatícios** R$ 818 mil Total a ser despendido pelo Município R$ 8,99 milhões

*Valores estimados, já que ainda não entraram com a Execução da Sentença para pagamento

** Honorários e valores totais sem contar os três últimos nomes