Munícipes reivindicam mobilidade para zona oeste

Moradores e comerciantes dos bairros da zona oeste indicaram melhorias na mobilidade urbana e na iluminação pública na reunião do OP (Orçamento Participativo), realizada...

Moradores e comerciantes dos bairros da zona oeste indicaram melhorias na mobilidade urbana e na iluminação pública na reunião do OP (Orçamento Participativo), realizada no dia 2 de agosto. O encontro aconteceu na EMEF Professora Clotilde Russo, Jardim Cândida.

Assim como acontece em outras regiões, a zona oeste é dividida por bairros pelo OP e entre os principais estão o Jardim Cândida, Rosana, Sobradinho e o Nova Olinda. Segundo a Secretaria Municipal de Planejamento, a região oeste da cidade tem disponível para obras e outras melhorias R$ 258.865 – que deverão ser investidos no período de um ano.

Para ter conhecimento da necessidade da região, a Prefeitura realiza reuniões com os munícipes e que indicam obras que precisam ser realizadas. Segundo o coordenador do Orçamento Participativo, Alfredo Pires de Souza Neto, as indicações serão analisadas conforme o montante de dinheiro disponível para investimento.

“Cada região tem um total financeiro disponível e levamos em consideração alguns fatores, sendo o total de moradores o principal deles. Todas as indicações serão analisadas”, disse.

No geral, a principal demanda indicada neste ano inclui a mobilidade urbana. Os munícipes que participaram da reunião pediram melhorias em calçadas – como no Bosque 500 anos, por exemplo – além da implantação de faixas e rampas para deficientes físicos em todas as ruas e avenidas da região.

Também foram indicadas melhorias na iluminação pública e na sinalização das vias públicas. Segundo Alfredo, no ano passado a Prefeitura conseguiu atender as demandas indicadas como recapeamento do asfalto e a instalação de um playground na praça do Jardim Rosana.

“No caso do Bosque 500 anos a mesma solicitação para construção de calçadas foi feita no ano passado. A Prefeitura analisa a obra, considerada delicada e que necessita de investimento maior”, explica Alfredo.