Munícipes reclamam de infestação de formigas

Terreno localizado na Rua 17 do Residencial Prefeito Milton Severino (Aeroporto), zona norte, está infestado de formigas. A reclamação foi feita por dois moradores, que pediram para os nomes não serem publicados. Em nota, a Secretaria de Serviços Públicos, Urbanos e Rurais informa que já apura o caso.

Tribuna no Bairro esteve no local na tarde da última terça-feira (21) e os moradores mostraram os formigueiros que ficam no terreno ao lado da piscina que funciona como retenção para as águas das chuvas.

O terreno é uma área verde e abriga muda de árvores e outras até de médio porte. As formigas, segundo os moradores, são da espécie saúva e eles mostraram as árvores que já tinham sido destruídas.

“Elas não chegam a invadir as residências, mas o único ponto que questionamos e que nos causa preocupação é com a saúde das árvores”, disse um morador. Ele relata que já encaminhou o problema para a Prefeitura e confirma que um funcionário esteve no terreno para analisar a situação. “Alegaram que adotariam alguma atitude, mas até o momento, nada”, reclama.

O munícipe mostrou algumas árvores que já estão apenas com os galhos, pois as folhas foram destruídas pelas formigas. “É a única área verde dessa região do bairro, então acredito na necessidade para preservar a vida das árvores. Algum veneno pode ser colocado para conter o avanço das formigas”, disse.

Sobre o corte do mato, disse que a Prefeitura realiza a limpeza, mas questiona a forma. “Passam somente a máquina e não limpam o terreno completamente. Será que está certo?”, questiona.

Serviços Públicos vai tentar solucionar problema

Tribuna no Bairro encaminhou a reclamação para a Prefeitura, que em nota informa que está ciente da situação e a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, Urbanos e Rurais, já iniciaria a limpeza do terreno.

Sobre as formigas, a nota explica que “o gestor (funcionário da Prefeitura) esteve com o reclamante” e ontem (22) o bairro passaria por limpeza. “Com isso, será possível visualizar os formigueiros e realizar o controle”, informa.

Já sobre a limpeza, a pasta esclarece que obedece um cronograma com intervalo de, no mínimo, 35 dias para possibilitar o atendimento a todo o setor. “Os detritos que estão depositados na área verde são originados por moradores que descartam irregularmente”, disse.

“Na área de preservação roçamos, mas deixamos os restos vegetais no local, pois existe limitação legal para intervenção em APP (Área de Preservação Permanente)”, finaliza nota.