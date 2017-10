Munícipe reclama de entulho na rua fora do cronograma na zona leste

Um morador do Jardim José Ometto 1, zona leste, reclama da presença de entulho em algumas ruas. Sem identificar o nome, relata que a...

Um morador do Jardim José Ometto 1, zona leste, reclama da presença de entulho em algumas ruas. Sem identificar o nome, relata que a coleta foi feita pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos, Urbanos e Rurais na data prevista pelo cronograma. O entulho teria sido colocado no dia seguinte.

O munícipe informa que a situação não é incomum, mas se queixa na demora da Prefeitura em fiscalizar a irregularidade. “Sei que existe o cronograma e fico indignado quando um morador coloca o entulho no dia seguinte da coleta”, reclama. Ele disse que ligou para o telefone 156 (Prefeitura), denunciou a situação, e aguarda posicionamento.

O secretário municipal de Serviços Públicos, Urbanos e Rurais, Carlos Cerri Júnior, confirma a regularidade da situação. “O número de pessoas que colocam entulho fora do cronograma caiu desde o início do ano, mas infelizmente ainda há casos”, afirma.

Cerri elogia a atitude do munícipe e diz que a secretaria conta com denúncias para aprimorar a coleta. Porém, cita a falta de fiscais necessários para atender a demanda. “O ideal seria encaminhar funcionários no dia seguinte da coleta, mas não temos”, ressalta.

Para ajudar na fiscalização, além do telefone 156, Cerri informa que o cidadão também pode ligar para dois números da Serviços Públicos: 3547-6704 e 3541-2558. “Um fiscal é encaminhado para o local e ele tira foto com data, antes de aplicar a taxa para a retirada”, explica.

A taxa não é uma multa, apenas o repasse do custo que a Prefeitura tem para retirar o entulho colocado fora do cronograma. Quando fica acima do permitido (3 m³) o valor cobrado é R$ 228,75 e quando o munícipe coloca fora do cronograma, o valor cobrado é R$ 317,70.



Telefones para denunciar entulho nas ruas

Prefeitura: 156

Secretaria de Serviços Públicos

3547-6704

3541-2558

Taxa cobrada pela coleta

Dentro do cronograma: R$ 228,75

Após a coleta: R$ 317,70

Fonte: Secretaria de Serviços Públicos, Urbanos e Rurais