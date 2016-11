Munícipe reclama da falta de manutenção em campo de futebol

Morador reclama da sujeira e do mato alto em uma APP (Área de Preservação Permanente) e falta de manutenção em um campo de futebol,...

Morador reclama da sujeira e do mato alto em uma APP (Área de Preservação Permanente) e falta de manutenção em um campo de futebol, ambos localizados no Jardim Piratininga, zona norte. Para Tribuna, Edmilson Neves disse que já entrou em contato com a Prefeitura pelo telefone 156. Em nota, a Prefeitura disse que “fará vistoria para verificar a possibilidade de eventuais reparos”.

O campo de futebol e a área verde ficam entre as ruas Santos e Pedro Meneghin e o munícipe disse que os espaços são freqüentados pelos moradores do bairro. “O único problema que não nos afeta, pois a Prefeitura realizou a manutenção, foi da iluminação pública do local”, disse Neves.

Porém, os alambrados que cercam o campo de futebol estão danificados e alguns com ferrugens. O morador levanta a possibilidade de alguma criança se ferir por conta da falta de reparos. “Existem pedaços de arame que estão soltos e podem machucar alguém. O campo também tem buracos e muito mato ao redor”, explica.

Além do campo de futebol, o morador também cita a falta de limpeza de uma APP (Área de Proteção Ambiental) que divide o Jardim Piratininga com o Jardim São João. “A área é grande e tem uma nascente nela, mas algumas pessoas acabam jogando lixo, restos de móveis e até animais mortos em meio a vegetação. Sei que não tem como impedir essas atitudes, mas a Prefeitura poderia cercar o local ou colocar uma placa com telefone para denúncias”, solicitou.

Resposta da Prefeitura

Tribuna encaminhou a reclamação do morador e, em nota, a Prefeitura disse que realizou serviço de limpeza no campo de futebol no dia 21 de outubro. “A Prefeitura fará vistoria para verificação sobre possibilidade de eventuais reparos” no campo, consta na nota.

Sobre a APP, esclarece que “o despejo de entulhos e lixo em áreas deste tipo, bem como em vias públicas, fere a legislação. Toda a cidade é servida por coleta de lixo domiciliar e a coleta de entulhos acontece regularmente, cabendo autuação a responsáveis por eventuais infrações. Denúncias devem ser feitas pelo telefone 156 ou à Secretaria de Serviços Públicos, Urbanos e Rurais, pelo telefone 3547-6704”, finaliza.

Onde denunciar lixo e entulho

Denúncia: 156

Secretaria de Serviços Públicos, Urbanos e Rurais: 3547-6704