Municipalização da zona azul prevê aumento das vagas

Número de vagas para estacionamento da zona azul poderá ser aumentado caso a municipalização se concretize, conforme projeto apresentado na última sexta-feira (3) em reunião entre autoridades e um grupo de comerciantes. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil.

A zona azul foi suspensa em 12 de janeiro deste ano e o contrato que estava vigente foi considerado irregular pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o que impossibilitou que a Prefeitura o renovasse. Fora isso, a administração já tinha lançado o novo edital, mas foi suspenso por determinação do mesmo Tribunal de Contas, em virtude de uma impugnação da mesma Estapar/Hora Park – que era responsável pelo sistema.

Uma nova reunião está agendada para hoje (7) com os vereadores da Câmara Municipal no Paço Municipal. Nela, a Prefeitura vai expor os pormenores do projeto que pretende tornar municipal o estacionamento rotativo pago na região central e não sob concessão para iniciativa privada, como vigorou nos últimos anos.

O secretário de Segurança, Moisés Furlan, confirmou que o número de vagas será ampliado. A medida foi anunciada na tarde de ontem (6), depois de nova reunião feita entre o secretário e o diretor do Demutran (Departamento Municipal de Trânsito), Laerte Tognasca Neto, e o grupo de comerciantes.

“Foi discutida a necessidade para ampliar a área da zona azul nas ruas Tiradentes e Júlio Mesquita, além da Rua Chico Pinto. Em média, a área será ampliada para dois quarteirões de cada via”, antecipa Furlan. A nova área seria no sentido Rodovia Anhangüera (SP-330).

Questionado sobre prolongamento da extensão para a região do Hospital São Luiz, como previa o edital lançado pela administração anterior, mas que deve ser revogado, ele disse que a análise depende de estudo e aprovação em projeto de lei.

Nova zona azul pode operar em até três meses

A municipalização da zona azul foi decidida em reunião realizada na última sexta-feira (3) na Prefeitura. O assunto é debatido não somente com autoridades, mas também um grupo de comerciantes. Em tempo: o grupo que participa da reunião foi entrevistado pela Tribuna em edição de 21 de janeiro.

O novo sistema continuará sendo totalmente eletrônico e o edital será aberto para contratar uma empresa para oferecer o software (programa) para realizar o pagamento e monitoramento. O sistema municipalizado é adotado por outras cidades, como São Paulo/SP, por exemplo.

Ele poderá ser parecido com o já adotado em Leme, que funciona sob concessão. A cidade não conta com parquímetros e os pontos de venda funcionam nos estabelecimentos comerciais credenciados, e existe limite de tolerância de 10 minutos para cada veículo. De acordo com Furlan, a contratação e manutenção do software, mais a compra dos equipamentos, demandará 30% de toda a arrecadação com a nova zona azul.

Como citado, a venda dos tíquetes para estacionar será feita em estabelecimentos comerciais credenciados e que terão máquinas que são parecidas com as de cartão de débito e crédito. O ararense também poderá comprar o tíquete em aplicativo para celular e através de um cartão. Caso haja necessidade, os guardas municipais também poderão dispor das máquinas.

O valor da hora para estacionar será de R$ 1,50 – ante R$ 1,00 que era cobrado pela Estapar/Hora Park. Furlan. A tolerância será de 10 minutos para antes e depois do estacionamento e o tempo fracionado em 30, 60, 90 e 120 minutos. A fiscalização será feita pelos guardas municipais e 23 novos devem ser contratados nos próximos meses.

A Prefeitura disse que o novo sistema permitirá que ela fique com 70% da arrecadação, ante 10% do modelo anterior. Sobre benefícios com uso dos guardas municipais na fiscalização, a Prefeitura informa que eles poderão, ao mesmo tempo, cuidar da segurança na área central. Com o aumento da porcentagem do que for arrecadado, será possível ainda aumentar o investimento no sistema de trânsito e na segurança.