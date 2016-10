Multas por uso de celular ao volante crescem no Estado

Número de multas aplicadas para motoristas que dirigem e usam celular ao volante aumentou 43% de 2015 para 2015, conforme dados divulgados pelo Detran-SP...

Número de multas aplicadas para motoristas que dirigem e usam celular ao volante aumentou 43% de 2015 para 2015, conforme dados divulgados pelo Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo). O levantamento tem como base multas aplicadas pela Polícia Militar em todo o Estado.

Eles apontam que as autuações por esse tipo de infração passaram de 80.182 em 2010 para 114.894 em 2015. Somente nos sete primeiros meses deste ano já foram registradas 63.441 multas por esse motivo. Os números abrangem apenas as infrações registradas em perímetro urbano (cidades) pela PM.

O Detran argumenta que “o aumento pode ser reflexo preocupante do uso do celular pelos motoristas enquanto dirigem”. Além do Detran, todos os órgãos de trânsito (municipais, rodoviários e federais) fiscalizam e multam esse tipo de infração.

Segundo uma pesquisa do American Automobile Association Foundation for Traffic Safety, ao usar o celular, o motorista fica em média quatro segundos sem olhar para a via, e isso, a 90 km por hora, é suficiente para percorrer um espaço equivalente a um campo de futebol sem prestar atenção ao trânsito. Um outro estudo, do Departamento de Segurança Viária nas Rodovias dos Estados Unidos, indica que distrações ao dirigir, incluindo uso de dispositivos móveis, aumentam em até três vezes o risco de se envolver em um acidente.

“O uso de celular comprovadamente diminui a atenção e os reflexos do motorista e, consequentemente, aumenta a possibilidade de acidentes. O trânsito requer atenção máxima”, pontua José Antonio Oka, coordenador do Observatório Paulista de Trânsito do Detran.SP.

De acordo com a legislação federal de trânsito, o celular só pode ser usado quando o veículo estiver estacionado. Enquanto o veículo estiver em deslocamento o aparelho pode ser utilizado somente na função GPS e deve ser fixado no para-brisa ou no painel dianteiro em suporte adequado.

O uso é vetado mesmo durante as paradas temporárias em semáforos, por exemplo, o que o CTB (Código de Trânsito Brasileiro) define como “interrupção de marcha”. Atualmente, falar ao celular enquanto dirige é infração média, punida com multa de R$ 85,13 e quatro pontos na habilitação.

Quem infringir a regra sentirá mais no bolso a partir de 1º de novembro, quando entra em vigor a lei federal 13.281, que altera parte do CTB e amplia os valores das multas. De acordo com a nova lei, dirigir com apenas uma das mãos, infração classificada como média, será considerada gravíssima quando for cometida porque o motorista está segurando ou manuseando aparelho celular, com multa de R$ 293,47 e inserção de sete pontos no prontuário do motorista.

Celular ao volante

Ano Multas

2010 80.182

2015 114.894

Janeiro a julho de 2016: 63.441

Multa: R$ 85,13

Fonte: Detran-SP