Multas por embriaguez ao volante aumentam 7%

O número de multas aplicadas para motoristas flagrados embriagados aumentou 7% em 2016 na comparação com 2015. Os dados são do Detran (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo) e encaminhados com exclusividade a pedido da Tribuna.

As infrações citadas nesta reportagem incluem somente as aplicadas pela PM na área urbana da cidade, sob responsabilidade da corporação. As que foram aplicadas nas rodovias que cortam o município – Anhangüera (SP-330) e Wilson Finardi (SP-191) – mesmo no perímetro urbano, não constam no levantamento, pois são de responsabilidade da PM Rodoviária.

O Detran informa que as multas subiram de 179 para 192, 13 registros a mais. O capitão da 2ª Companhia da PM de Araras, Helington Ilgges da Silva, explica que o aumento é resultado da fiscalização dos policiais. “Em toda cidade que tem crescimento das multas não significa que o munícipe está bebendo e dirigindo mais, mas sim que a fiscalização aumentou”, explica.

Ilgges disse que a abordagem da PM depende de cada atitude específica do motorista. “Pode ser feita em operações de trânsito como a Direção Segura como também em patrulhas ou em acidentes de trânsito”, detalha.

Somente nos dois primeiros meses deste ano foram aplicadas 33 multas para motoristas embriagados, sendo 10 de janeiro e 23 em fevereiro. “Em janeiro não realizamos operações, mas em fevereiro sim, e o aumento pode ser explicado pelo período do Carnaval”, explica Ilgges.

Por fim, o capitão disse que a maioria das multas é aplicada durante o fim de semana. “O aumento sempre acontece às sextas-feiras, sábados e domingos. Comumente, as pessoas bebem mais e dirigem”, finaliza.

Em nota, o Detran informa que “além dos dados do Programa Direção Segura, as multas aplicadas em fiscalizações regulares realizadas especificamente pela Polícia Militar, também no perímetro urbano. Os números não incluem as multas aplicadas nas rodovias estaduais ou federais”.

Multa para quem for pego bêbado é de R$ 2.934,70

Segundo o CTB (Código de Trânsito Brasileiro), a multa para quem for pego bêbado ou se recusar a fazer o bafômetro é de R$ 2.934,70. O infrator ainda pode responder processo para ter a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) suspensa por 12 meses.

As multas acontecem em três casos: quando a pessoa se recusa a assoprar o bafômetro, quando está alcoolizada (qualquer valor acima de zero no aparelho) ou embriagada (com mais de 0,3 miligrama de álcool por litro de ar).

Multas aplicadas por embriaguez ao volante

2015 – 179 multas

2016 – 192 multas

Fonte: Detran-SP