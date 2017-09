Multas não serão aplicadas no 1º mês da zona azul

A partir da próxima segunda-feira (4) a região central volta a ter o estacionamento rotativo pago, conhecido como zona azul. Municipalizado, o novo sistema...

A partir da próxima segunda-feira (4) a região central volta a ter o estacionamento rotativo pago, conhecido como zona azul. Municipalizado, o novo sistema será diferente do anterior – que vendia tíquetes em parquímetros. A Guarda Municipal não aplicará multas, ao menos até 1º de outubro, e no período será feito trabalho educativo com a população.

Segundo a Digipare, empresa responsável pelo sistema (software) que emitirá os tíquetes para os motoristas, a nova zona azul vai oferecer 2.400 vagas, que inclui a área verde, novidade em Araras. O secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Civil, Moisés Furlan, explica que a área verde ficará entre a Rua Brasília e Avenida Washington Luiz, altura do Hospital São Luiz.

“A área verde permite período maior para que o motorista deixe o veículo estacionado. Na zona azul o período será de 30 minutos, 60 minutos (1 hora) e 120 minutos (2 horas). Na área verde o período é de 240 minutos (4 horas)”, explica Furlan.

Furlan fala que no mês de setembro o trabalho dos guardas será apenas educativo, sem aplicação de multas. “Vamos trabalhar com a população para apresentar corretamente o novo sistema”, promete.

Pela explicação do secretário, como a cidade ficou tempo demais sem a zona azul (oito meses), será preciso permitir período de adaptação. “Será o tempo para o motorista conhecer onde estão os pontos de vendas, como baixar o aplicativo no telefone celular, além do telefone 0800. Também será o tempo para detalhar o novo sistema da área verde, que inclui entrega de panfletos”, detalha.

Funcionamento será de segunda a sábado

O novo sistema de estacionamento rotativo pago funcionará durante a semana de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados das 8h às 13h. A empresa Digipare promete colocar sinalização na região para orientar motoristas sobre as tarifas e regras a serem adotadas.

Em relação aos parquímetros, Furlan disse que eles serão retirados até outubro. “Cada loja contará com um aparelho semelhante a uma máquina de cartão de crédito e débito, e outro aparelho será usado para emissão do tíquete, que avisará o tempo que o motorista terá para regularizar o tíquete. O aparelho ficará com os guardas municipais”, explica. Importante ressaltar que o pagamento deve ser feito exclusivamente em dinheiro (espécie).

Ainda de acordo com Furlan, placas serão confeccionadas e fixadas com o nome dos estabelecimentos comerciais mais próximos para a compra dos tíquetes. O mesmo método já funciona na vizinha Leme, que adotou o mesmo sistema ararense há dois anos, porém concessionado.

“Junto com as placas indicativas nos postes da sinalização, cada estabelecimento comercial contará com uma placa na fachada e que indica a venda do tíquete”, disse o secretário.

Por fim, sobre o uso de guardas municipais para a fiscalização, Furlan disse que durante o mês de setembro será feito esquema de revezamento até que os novos, contratados pela Prefeitura, concluam os cursos necessários. “A fiscalização ficará a cargo dos guardas que estão na corporação. Nas próximas semanas começará a funcionar a Central de Atendimento da Zona Azul, que ficará em cima dos sanitários da Praça Barão de Araras. Na Central o cidadão poderá ter informações do sistema e regularizar tíquetes”, finaliza.

Tarifas de R$ 0,50 a R$ 2,50

Na hora da compra, o motorista precisa informar os dados da placa do seu veículo, informar o tempo desejado e efetuar o pagamento. O custo para estacionar na nova zona azul será de R$ 0,50 (30 minutos), R$ 1 (1 hora) e R$ 1,50 (2 horas).

No caso da área verde, a rotatividade será menor e o motorista poderá pagar R$ 2,50 para ficar estacionado no período de 4 horas. Em ambos o sistema, o motorista terá que obedecer o tempo de tolerância de 10 minutos (tolerância) para procurar um comércio e comprar o tíquete.

Caso não compre, um tíquete será emitido pelo Guarda Municipal e o motorista precisa regularizar a situação no período de 48 horas. Neste período, o valor a ser pago será de R$ 10 e que deve ser pago na Central de Atendimento, que ficará na Praça Barão. Caso não seja efetuado o pagamento em 48 horas, o estacionamento vira infração grave de trânsito e com multa de R$ 197, conforme consta no CTB (Código de Trânsito Brasileiro).

Novas tarifas zona azul

Tarifa Tempo de uso da vaga

R$ 0,50 30 minutos

R$ 1 60 minutos

R$ 1,50 120 minutos

R$ 10 Regularização do tíquete efetuada em 2h após o recebimento da notificação

Tarifa da área verde

Tarifa Tempo de uso da vaga

R$ 2,50 240 minutos

R$ 10 Regularização do tíquete efetuada em 2h após o recebimento da notificação

Fonte: Digipare e Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil