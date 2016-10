Multas de trânsito estão mais caras a partir de hoje (1º) em todo o Brasil e os novos valores são previstos a partir da...

Multas de trânsito estão mais caras a partir de hoje (1º) em todo o Brasil e os novos valores são previstos a partir da alteração do CTB (Código de Trânsito Brasileiro). A gravidade de algumas infrações como do uso do celular ao volante, por exemplo, passou de infração média para gravíssima.

Até ontem (31) a infração era considerada média e a multa era de R$ 85,13, mas a partir de hoje ela é gravíssima e a multa é de R$ 293,47. Para as multas a por infração grave passaram de R$ 127,69 para R$ 195,23. As multas cobradas por infrações consideradas médias foram de R$ 85,13 para R$ 130,16. As leves reajustadas de R$ 53,20 para R$ 88,38.

Ainda de acordo com o CTB, foram reajustados os valores das multas aplicadas a motoristas que se recusarem a fazer o teste do bafômetro. Nesse caso, a multa passou de R$ 1.915 para R$ 2.934,70 e o motorista terá ainda a habilitação suspensa pelo prazo de 12 meses. No caso da multa para uso do celular ao volante o valor é de R$ 293,47.

Novos valores incluem limite de velocidade

Os novos valores incluem as multas que são aplicadas para motoristas flagrados pelos radares em velocidade acima da permitida em ruas, avenidas e rodovias. Segundo o CTB, para velocidade até 20% da permitida o valor passou de R$ 85,13 para R$ 130,16.

De 20% a 50% acima da velocidade permitida o valor novo é de R$ 195,23. Como exemplo, motorista que for flagrado pelos radares móveis acima de 60 km/hora na Avenida Dona Renata (Marginal), onde a máxima permitida é 50 km/h, ele terá que pagar o valor de R$ 195,23.

Quem for flagrado por radares em velocidade 50% maior do que o previsto seguirá cometendo infração gravíssima e arcará com perda de sete pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Se multiplicados por três, resulta em apreensão da CNH e suspensão do direito de dirigir, e valor da multa de R$ 880,41.