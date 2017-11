Multas aplicadas durante 5 meses não serão cobradas

Fim do convênio com empresas que processam multas impede que Segurança Pública faça cobrança das aplicadas; situação voltou ao normal a partir de outubro...

As 3.343 multas de trânsito aplicadas de maio a setembro deste ano para motoristas não serão processadas, ou seja: elas não serão cobradas e os motoristas não terão que pagar pelas infrações cometidas conforme prevê o CTB (Código de Trânsito Brasileiro). A informação é da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil.

O não processamento das multas é resultado de um entrave entre a Segurança Pública e a Prodesp, autarquia do governo do Estado de São Paulo responsável pelo processamento e encaminhamento das multas. Outro agravante é o fim do contrato entre a Prefeitura e a Cobrasin, empresa de processamento de multas contratada pela gestão passada.

A Segurança Pública informa que de janeiro até as duas primeiras semanas de novembro foram aplicadas 4.911, mas do total estão previstas a ser processadas e encaminhadas para os motoristas infratores 1.568. As demais, que foram aplicadas nos meses de maio, junho, julho, agosto e setembro, não serão cobradas.

O secretário de Segurança Moisés Furlan disse que até abril a Prefeitura tinha que pagar o valor mensal de R4 8.590 para a Prodesp, que tem o monopólio em todo o Estado, e R$ 12.416 para a Cobrasin. “Independente de multar ou não o valor tinha que ser pago para as duas empresas, soma mensal de R$ 21.006”, afirma Furlan.

Tribuna apurou que a gestão passada contratou a Cobrasin, por meio de processo de licitação, para reduzir os custos que são cobrados pela Prodesp. Porém, a atual gestão afirma que a queda na aplicação de multas verificada a partir do segundo semestre do ano passado e até novembro deste ano não compensa mais para os cofres da Prefeitura.

“Existe um custo para os cofres do município quando as forças de segurança aplicam as multas. Como o Estado tem o monopólio dos dados, feito por questão de segurança, até 2 mil aplicadas em um mês resultava em prejuízos para a Prefeitura. Acima deste total era viável”, avalia Furlan.

Pelos dados da Segurança Pública a partir do 2º semestre de 2016 o número de multas aplicadas na cidade caiu. A queda foi ainda maior neste ano com o fim dos radares móveis, cerca de 50%. Como exemplo, de janeiro a dezembro de 2016 foram aplicadas 19.457 multas, sendo 9.611 somente pela fiscalização da velocidade feita pelos radares móveis.

De janeiro a novembro deste ano foram aplicadas 4.911, maioria por estacionamento irregular, falta do cinto de segurança e outras e nenhuma por radares, já que estes estão inoperantes. “A principal receita arrecadada com multas era proveniente dos radares. Sem eles os valores caíram. Cito ainda o período que a cidade ficou sem a zona azul e, consequentemente, sem a aplicação de multas”, emenda Furlan.

A partir de abril o convênio foi encerrado com as duas empresas, conforme informa Furlan, o que inviabilizou o processamento das multas e a cobrança para os motoristas infratores. “Entres os meses de maio a setembro elas não serão cobradas e as multas foram aplicadas em caráter educativo”, disse.

Furlan disse ainda que um novo contrato com a Cobrasin não será feito e um novo somente com a Prodesp que, como citado, tem o monopólio. “Fechamos um novo convênio para reduzir os custos para a Prefeitura. Portanto, a Segurança Pública pagará somente pelas multas que serão processadas e não pelo pagamento de um pacote completo que estava vigente”, detalha.

Ex-secretário de Segurança Pública disse que licitação com Cobrasin atendeu a interesse público

Por conta do contrato com a empresa Cobrasin ter sido firmado durante a gestão de João Beraldo, ex-secretário de Segurança Pública durante o governo Nelson Brambilla (sem partido), Tribuna o questionou sobre a contratação.

Em nota, Beraldo declarou que a licitação feita no início do ano passado, na qual se saiu vencedora a empresa Cobrasin, atendeu o interesse público e teve como objetivo reduzir os elevados custos que vinham sendo pagos à Prodesp-SP. “Não posso precisar com exatidão, mas ultrapassavam R$1 milhão por ano, bastando para isso conferir esses dados junto à Prefeitura”.

Após sua implantação, o novo sistema, com um custo de aproximadamente R$ 21 mil mensais, foi extremamente vantajoso para a Prefeitura. Afirmou que para a licitação, foram consideradas as estatísticas de anos anteriores em número de multas e custo unitário para o processamento. “Obviamente, quando se adota a conduta de não fiscalizar e não multar, por motivos que prefiro não comentar, o quadro muda totalmente”.

Disse que as novas declarações do Secretário contradizem o que ele afirmara anteriormente, inclusive só focando a zona azul, mas o que se verifica foi o não processamento de qualquer modalidade de multa por vários meses. E, consequentemente, a redução dos recursos para aplicação no trânsito.

Não se pode afirmar que a redução das multas no município se deve somente à não utilização do radar e sim à política de não fiscalizar e coibir as infrações. “Isto é notório. É só andar pela cidade e constatar os abusos principalmente nos excessos de velocidade, os estacionamentos irregulares, uso do celular dirigindo ou pilotando motocicletas e falta do cinto de segurança”.

Segundo Beraldo, há inúmeros artigos do CTB (Código de Trânsito Brasileiro) que permitem coibir os abusos de velocidade, direção perigosa, colocar em risco pedestres ou outros veículos que podem ser utilizados sem o uso de radar. Basta disposição para isto.

Indagado sobre o processamento de multas disse que desconhece no CTB disse que qualquer amparo para a autoridade deixar de processar as multas aplicadas pelos agentes de trânsito ou pelos GCMs (Guardas Civis Municipais). “Para evitar manipulações políticas, a autoridade não tem o arbítrio para decidir o que processar e quando processar”. Finalizou afirmando que está se manifestando pois o assunto envolve questionamentos sobre sua gestão. “Quero ficar longe destas disputas políticas, mas é preciso dizer a verdade, com muita ética e transparência, quando se trata de esclarecer a sociedade”, finaliza.

Multas aplicadas em Araras

Ano total

2014 29.389

2015 34.434

2016 19.457

2017 4.911*

*até novembro de 2017

Fonte: Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil