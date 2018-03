Mulher é presa em Araras com 15 kg de maconha na bagagem de ônibus

Uma denúncia anônima levou a Polícia Militar a interceptar um ônibus que ia de Ribeirão Preto a Piracicaba em Araras. A acusação era de...

Uma denúncia anônima levou a Polícia Militar a interceptar um ônibus que ia de Ribeirão Preto a Piracicaba em Araras. A acusação era de que no ônibus havia um homem foragido da justiça, ou seja, com mandado de prisão contra ele.

A denúncia informava que o criminoso poderia estar armado que estaria em um ônibus de viagem que saiu de Ribeirão Preto com destino a Piracicaba. A PM parou o ônibus enquanto passava por Araras, mas não encontrou nada com os passageiros.

Ainda assim os policiais da Força Tática, mesmo constatando que nenhum dos passageiros estava sendo procurado, resolveu realizar vistoria nas bagagens e uma passageira “ficou visivelmente nervosa”, segundo a Polícia.

“Ao começar a vistoriar as bagagens, que estavam no bagageiro inferior do ônibus, uma passageira ficou bastante nervosa e quando abrimos sua mala encontramos 20 tijolos de maconha totalizando 14.748kg , onde a mesma assumiu de pronto a propriedade da droga”, informou a PM.

A mulher foi presa em flagrante. Questionada, ela assumiu a propriedade da droga aos militares, recebendo voz de prisão e sendo encaminhada para a delegacia de Araras.