Muito pouco

A Chapecoense divulgou, nesta última sexta-feira, através de nota em seu site oficial, os valores que recebeu até agora de doações e também da arrecadação do amistoso contra o Palmeiras. Os valores serão repassados aos familiares dos mortos no acidente com o avião da LaMia, em novembro do ano passado. O dinheiro, que já está em posse do clube, é inferior a R$ 1 milhão. A instituição ainda aguarda o repasse de outros eventos, como do “jogo da amizade”, disputado entre Brasil e Colômbia, em janeiro.

Contratado

Ronaldinho Gaúcho assinou um novo contrato com o Barcelona. O craque brasileiro será agora embaixador do clube catalão após cerimônia celebrada ao lado do presidente Josep Maria Bartomeu, no Camp Nou. Ele representará o time em eventos institucionais pelo mundo nos próximos 10 anos e também fará parte do projeto “FC Barcelona Legends”, um time formado por jogadores que irá trabalhar para globalizar a marca do Barça. Ronaldinho concedeu entrevista descontraída ao canal de TV do Barcelona, onde brincou com o trio formado por Messi, Suárez e Neymar. Acostumado a estar rodeado de estrelas, o brasileiro “desvendou” a receita do sucesso do MSN. “Eu não gosto das comparações, são três fenômenos, Suárez, Ney, Messi. Claro que se eu estivesse jogando junto fariam o dobro de gols”.

Tá gordo

Consultor médico do Corinthians, Joaquim Grava esteve com Jadson na última quarta-feira para a realização dos exames clínicos do jogador. Apesar de não ter encontrado nenhuma lesão no meia, o médico afirmou que o jogador volta ao Brasil um pouco acima do peso, o que deve retardar a sua estréia em um mês. Apesar do avanço nas tratativas, a diretoria alvinegra ainda discute com o empresário Marcelo Robalinho alguns detalhes do acerto. O contrato deve ser válido por duas temporadas.

Segredo

Nesta sexta-feira, a imprensa e a torcida descobriram que a escalação do São Paulo de Rogério Ceni não será tão facilmente revelada. Após um treino tático fechado no CT da Barra Funda, o técnico não revelou os 11 titulares que pretende escalar no domingo, contra o Audax, na estreia do Campeonato Paulista, às 17h, na Arena Barueri.

Em alta

No início do Campeonato Paulista de 2017, entre os goleiros dos chamados times grandes, não é nenhum exagero dizer que apenas Vanderlei (Santos) é o único que está absoluto na posição. O discreto goleiro santista teve uma temporada de 2016 muito boa. Foi fundamental na conquista do Campeonato Paulista e mostrou regularidade impressionante no Brasileiro, mesmo jogando atrás de uma defesa que não tem grandes talentos individuais e que dá muitas chances aos ataques adversários.