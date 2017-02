Muita explicação O São Paulo apresentou falhas em todos os setores na derrota por 4 a 2 para o Audax, em Barueri, na primeira...

Muita explicação

O São Paulo apresentou falhas em todos os setores na derrota por 4 a 2 para o Audax, em Barueri, na primeira rodada do Campeonato Paulista. Assim, dividindo responsabilidades, o técnico Rogério Ceni, que fez sua estréia numa competição oficial, procurou explicar a má atuação tricolor dividindo a culpa entre todos.

Vaias x justificativa

Pottker desabafou no primeiro encontro com a torcida da Ponte Preta desde a confirmação, feita pelo presidente Vanderlei Pereira, de que ele jogará no Corinthians a partir de maio. Na saída para o intervalo, o atacante, autor do gol que abriu a vitória da Macaca sobre a Ferroviária por 2 a 1, reclamou de vaias durante o primeiro tempo, desconversou sobre a transferência e prometeu se doar ao máximo pelo clube.

Cofre cheio

O Palmeiras acertou no final de semana a renovação de patrocínio de Crefisa e Faculdade das Américas. O novo contrato, que deve ser anunciado oficialmente pelas duas partes ao longo desta semana, terá duração de dois anos e valores maiores do que o anterior. Em vez dos atuais R$ 66 milhões anuais, as duas empresas, que pertencem ao casal Leila Pereira e José Roberto Lamacchia, ambos candidatos na eleição do Conselho Deliberativo, marcada para o próximo sábado, pagarão ao clube aproximadamente R$ 140 milhões em dois anos.

Tá em casa

A tabela do Campeonato Paulista é favorável ao Santos nas primeiras rodadas. O Peixe venceu o Linense por 6 a 2, na Vila Belmiro, na estréia, e tem pela frente o Red Bull, no Pacaembu; depois enfrenta o São Paulo, de novo na Vila; e a Ferroviária mais uma vez no Paulo Machado de Carvalho. Com o pedido do Red Bull para atuar na capital no próximo domingo, às 11h, o Alvinegro terá quatro jogos “em casa” nas primeiras rodadas. São 16 vitórias seguidas no Pacaembu. O objetivo é fazer gordura antes do início da campanha na Libertadores, dia 9 de março, contra o Sporting Cristal, no Peru.

Bola oval

Foi um jogo de tirar o fôlego com um desfecho que, até certo momento do confronto, era completamente improvável. O triunfo do New England Patriots pelo placar de 34 a 28 sobre o Atlanta Falcons na prorrogação consagrou ainda mais o quarterback Tom Brady e abrilhantou o quinto anel conquistado pela equipe. Mas não foi somente isso. Ao todo, 24 recordes de Super Bowl foram quebrados ou igualados neste duelo disputado em Houston, no estado americano do Texas. Dentre eles, oito foram do lendário jogador, que é casado com a top model brasileira Gisele Bündchen.