Mudanças que geram lucro

Foi divulgado ontem (30) o balanço do Arraial na Praça, realizado pela Prefeitura na Praça Barão de Araras de 16 a 18 de junho,...

Compartilhe em suas redes sociais!

Foi divulgado ontem (30) o balanço do Arraial na Praça, realizado pela Prefeitura na Praça Barão de Araras de 16 a 18 de junho, e os números apontam que o lucro das entidades foi quase o dobro do que no ano anterior – R$ 7.585,50, enquanto em 2016 foi de R$ 4.649,14.

O valor é referente ao lucro obtido com a venda de comidas e bebidas típicas nas barracas montadas na festa. A receita bruta da venda de produtos foi de R$ 282.084,35 e as despesas somaram R$ 130.374,50. Com isso, a receita líquida foi de R$ 151.709,85, que foi dividida entre as 20 entidades e clubes de serviço cadastrados.

Este resultado que deve ser elogiado, já que o sucesso do evento é resultado do empenho da organização e dos participantes. E as inovações adotadas pela administração foram assertivas: estabelecer preços populares de R$ 2 a R$ 9, e passar a aceitar compra com cartão de crédito e débito – facilidade que até então não era disponibilizada e que claramente impulsionou o crescimento das vendas. As transações com cartão resultaram na expressiva movimentação de R$ 8.928,01.

A reestruturação no local da festa também teve sua parcela para o sucesso do evento. A mudança dos caixas que ficavam nas laterais da Rua Pedro Álvares Cabral, distribuindo-os ao longo da rua, entre as calçadas, para que as filas ficassem mais organizadas, foi uma delas – já que o tamanho das filas sempre foi uma reclamação dos freqüentadores, em edições anteriores. Assim como os banheiros químicos, que foram ampliados em cerca de 20% da quantidade em relação aos anos anteriores.

Comemoração merecida e um novo desafio pela frente. A expectativa agora é que o Festival Café e Chocolate – que será a próxima festa popular na praça – também seja um sucesso. O evento está marcado para o final de semana de 14 a 16 de julho, e deve receber as mesmas inovações adotadas no Arraial.

A aposta, claro, é e deve ser otimista, cabendo apenas a observação de alguns pontos, tais como explorar e dar mais peso ao nome que o próprio festival já tem – Café e Chocolate. Chocolate é um item que se vende sozinho e tem público certo. Então por que não promover a venda de produtos feitos com chocolate nas barracas das entidades? Até o ano passado, os produtos vendidos não eram, na sua maioria, preparados com a matéria-prima.

É possível inserir a festa como evento tradicional de ambos os itens – café e chocolate na cidade, despertando assim, o interesse de moradores de cidades vizinhas e tornando o festival um produto de venda regional.