Mudanças no Pronto-Socorro

A partir de outubro, uma nova regra será adotada no atendimento e seleção dos pacientes que procurarem o Pronto-Socorro da Santa Casa, obedecendo...

Na entrada do Pronto-Socorro, antes do atendimento, todo paciente recebe uma triagem e classificação de risco, conforme uma escala de cinco cores, que defini a urgência e gravidade necessária para receber socorro médico, priorizando o atendimento nos casos mais graves. Se o caso não for grave, a espera pelo atendimento é maior.

Se o paciente receber classificação vermelha, é considerado gravíssimo e atendido prontamente – já que existe risco de morte. Se laranja é urgente, amarelo gravidade moderada, verde pouco urgente e azul não urgente.

A portaria mira as classificações verde e azul, e subentende que os casos não são de urgência e podem ser atendidos em postos de saúde ou unidades de saúde, conforme disponibilidade de cada município. De acordo com o Ministério da Saúde, a mudança pretende aperfeiçoar o atendimento nos postos.

Outro objetivo é resolver o problema da superlotação nos prontos-socorros do SUS (Sistema Único de Saúde). Atualmente, a pessoa que precisa do atendimento chega a esperar até cinco horas, ou mais, para ser atendido – situação já amplamente reportada pela Tribuna e muito criticada pelos pacientes ararenses.

A experiência de todo brasileiro que depende do SUS para atendimento de saúde não é das melhores, pois sabemos que o sistema é deficitário. Com a crise econômica a situação se agravou ainda mais. E o aumento do desemprego contribuiu para o crescimento da fila da saúde pública – o cidadão perdeu o plano particular ou já não têm mais condições financeiras para pagar.

A mudança das regras, já na divulgação e antes mesmo de vigorar, provocou incertezas e questionamentos da população, e depende do tempo para que se avalie a sua capacidade em funcionar perfeitamente como prevê o Ministério da Saúde.

A maioria das pessoas que buscam um Pronto-Socorro, buscam para aplacar alguma dor, e esperar por longo tempo também não é prazeroso para ninguém. A situação é recorrente – o da lotação dos prontos-socorros – e muito provavelmente por desinformação, ou pelo fato do atendimento nos postos de saúde não estar suprindo a demanda mesmo.

A restrição no horário de atendimento pode ser ainda outro agravante, afinal ninguém escolhe horário para ficar doente. Além da constante falta de profissionais, médicos e funcionários, que leva as pessoas a desistirem da busca pelos postos de saúde.

Então, para finalizar, a partir de outubro o governo terá que responder à uma única pergunta do brasileiro que usa o sistema de saúde: se os postos de saúde estarão aptos a atender o aumento da demanda, que sairá dos prontos-socorros lotados e encaminhadas aos postos dos bairros.