Mudanças a vista

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, reafirmou o desejo de ampliar a Copa do Mundo para 48 seleções, mas isso não quer dizer que o torneio ficará necessariamente maior. Em entrevista ao jornal “Mundo Deportivo” na última sexta-feira, ele revelou que pretende criar uma espécie de repescagem com 32 equipes, das quais 16 se juntariam a outras 16 classificadas diretamente para a fase de grupos. Além disso, disse que pretende implementar uma espécie de Champions League Mundial até 2019.

Mão na taça

Após empatar com o Atlético Mineiro em 1 a 1, o Palmeiras pode garantir o título no próximo domingo. Para que isso aconteça, precisa necessariamente ganhar do Botafogo, na arena do Verdão, às 17h, e torcer para que o Santos perca e o Flamengo não vença pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe enfrenta o Cruzeiro no mesmo horário, no Mineirão. Já o Rubro-Negro pega o Coritiba, no Maracanã, a partir das 19h30.

Que fase

O Corinthians atrasou o pagamento de salários de parte dos funcionários e do elenco no mês de outubro. Os valores deveriam ter sido repassados há uma semana, mas ainda não foram pagos. Nem todos os jogadores do elenco tiveram atrasos. De três nomes consultados pela imprensa, apenas um disse não ter recebido os valores de outubro. Funcionários de vários setores do clube também foram afetados. A maioria tinha data de pagamento no dia 10 de novembro. Em nota oficial, o Corinthians diz que houve “descompasso no fluxo de caixa do clube” por causa do não recebimento de alguns créditos previstos para o início de novembro. O diretor financeiro Emerson Piovezan confirmou o posicionamento, disse que o acerto será feito nos próximos dias, mas não deu maiores esclarecimentos sobre o caso.

Com chances

O técnico Dorival Júnior ficou satisfeito com o desempenho do Santos na vitória por 3 a 2 sobre o Vitória, nesta quinta-feira, na Vila Belmiro, mas não só pelo resultado. O treinador do Peixe destacou a evolução ofensiva da equipe em relação às últimas partidas na 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para ser campeão brasileiro, o Santos precisa não só fazer sua parte, mas torcer também contra o Palmeiras, que é o líder da competição a três rodadas do fim. Dorival, porém, prefere “esquecer” o rival santista neste momento.

Cumprir tabela

O São Paulo não corre mais risco de rebaixamento e tampouco tem chances de se classificar para a Libertadores de 2017. As últimas três rodadas, contra Chapecoense e Atlético-MG, ambos fora de casa, e Santa Cruz, no Pacaembu, servirão para Ricardo Gomes tentar melhorar a qualidade de jogo do São Paulo. Por isso, ele não pretende utilizar essas partidas para observar jogadores que atuaram pouco. O São Paulo volta a campo no próximo domingo, às 19h30, contra a Chapecoense, na Arena Condá.

Lamentável

O asterisco ao lado de “GP do Brasil” na versão provisória do calendário de 2017 da Fórmula 1 divulgado pela FIA acende um alerta. Apesar de ter contrato até 2020, o país pode não sediar uma etapa na próxima temporada. O promotor do evento, Tamas Rohonyi, em entrevista ao site britânico “Autosport”, deu uma probabilidade de 95% da prova ser realizada no ano que vem, mas disse não “perder o sono”, e caso a corrida seja mesmo excluída, seria facilmente substituída por outro evento internacional. Rohonyi disse que parte da indefinição do GP do Brasil é em razão de um “buraco no orçamento em razão da situação econômica do país”. Ele mostrou confiança também de que o próximo prefeito de São Paulo, João Doria, que assume o posto em 1º de janeiro de 2017, está determinado a manter a corrida no autódromo.