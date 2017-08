Mudança de rótulo

2018 não chegou, e os partidos políticos estudam trocar de nome – inclusive alguns já o fizeram. A meta principal é eliminar a palavra...

2018 não chegou, e os partidos políticos estudam trocar de nome – inclusive alguns já o fizeram. A meta principal é eliminar a palavra “partido” da nomenclatura, com o objetivo de criar novas alternativas. Para bom entendedor, a prática tem apenas uma explicação: descolar as tradicionais legendas dos escândalos de corrupção que envolvem a maioria das siglas, salvo raras exceções.

Um dos primeiros a trocar de nome foi o PTN (Partido Trabalhista Nacional) que agora se chama Podemos. Para quem não sabe, o Podemos nasceu em 2014 na Espanha e tem forte linha à esquerda. Liderado por um historiador, o movimento é resultado da grave crise econômica, social e ética que o país ibérico também enfrenta.

Outro que já trocou também o rótulo é o PTdoB (Partido Trabalhista do Brasil), que virou Avante. Há ainda o antigo PSDC (Partido Social Democrata Cristão), agora Democracia Cristã. Neste caso, fica explícita a retirada do termo partido.

Há ainda os que estudam mudanças como o PEN (Partido Ecológico Nacional), que deseja se tornar Patriota, e até o PT (Partido dos Trabalhadores), que já foi considerada a maior força de esquerda da América Latina, e hoje recolhe o alto custo da fatura de ter seus caciques presos e até condenados – apenas como exemplo, o maior deles, Lula, onde cabe recurso.

Quem busca um lugar na lista das mudanças é o próprio PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro), que tem em mente voltar apenas a ser MDB – este que teve grandes nomes, como o constitucionalista Ulysses Guimarães, e sendo a única força contrária à Arena, que era composta pelos militares ou defensores da ditadura.

Como citado, os partidos querem levar aos eleitores ventos de mudanças, nomes que cogitem a restauração nacional. Ou seja: dá a entender que a ficha da classe política caiu – ou deve estar caindo –, sendo que a maioria já sente repulsa até pelo nome dos partidos, que no Brasil contemporâneo saiu das páginas de política e foram parar nas páginas de polícia dos noticiários.

Com 35 partidos – sendo que apenas 28 tem representatividade no Congresso Nacional – a retirada da palavra partido do nome já não causa espanto. No geral, a mudança dos nomes nada mais é do que apenas na fachada, pois troca-se o rótulo mas permanecem os vícios, as tramoias e os interesses em manter o poder – e um não ao projeto de Nação, este tão essencial hoje.

Antes de pensar em nomes e adotar mudanças, a classe política deveria ouvir a voz que realmente importa: a da sociedade, que pede reforma no sistema eleitoral e redução drástica do número de partidos. Afinal, fica impossível pensar que existam 35 ideologias diferentes na República.

Se este atual clima obscuro não for levado à sério pelos governantes, corremos o risco do Brasil também mudar de nome, e voltar a ser chamado Terra de Vera Cruz, como nos tempos do descobrimento. Aí será possível identificar se estamos avançando ou retrocedendo.