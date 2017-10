Mudança de comportamento

Araras virou referência nacional no final da década de 1990, quando implantou o sistema eletrônico de controle da zona azul – sistema que passou...

Araras virou referência nacional no final da década de 1990, quando implantou o sistema eletrônico de controle da zona azul – sistema que passou a ser utilizado em vários municípios brasileiros, seja através da própria prestadora de serviços que atuava em Araras, ou administrado por outras do mesmo seguimento.

A zona azul eletrônica ajudou muito na democratização das vagas de estacionamento público em Araras desde então, mesmo sofrendo alguns contratempos técnicos, políticos, burocráticos e até jurídicos durante esse período. Jurídico porque a própria empresa administradora, até o ano passado, lutava na Justiça para questionar o novo processo licitatório – na virada de 2016 para 2017 –, oportunidade que o novo governo municipal aproveitou para cancelar o certame e “municipalizar” o serviço.

Daí se passaram nove meses e ontem, oficialmente, entrou em operação a nova zona azul, utilizando tecnologia ainda mais moderna, com o diferencial também de ser municipalizada. Essa opção de assumir o gerenciamento da zona azul não deixa de ser um risco para o município, mas pode também vir a ser um novo marco em termos de modelo para outras cidades, como Araras já foi há duas décadas.

A população já mostrou que apoia a volta da zona azul. Entretanto, é preciso ficar atento a tudo, pois está em jogo a viabilidade financeira para o município. Merecem atenção redobrada, também, os critérios nas notificações de quem exceder o tempo do veículo estacionado e na aplicação de multas para quem cometer alguma infração de trânsito.

Quem circula pela região central já percebeu que desde setembro houve um aumento no número de guardas municipais “rodando” pelas ruas. Isso por que, além da responsabilidade do controle do estacionamento rotativo, a Secretaria Municipal de Segurança confirmou que estes novos guardas também ficarão atentos a outras infrações de trânsito, como o uso do cinto de segurança pelo motorista e passageiros, crianças no banco traseiro, respeito à faixa de pedestres etc. Simultaneamente, reforçarão a segurança na região central.

Se por um lado, o trabalho dos guardas municipais tende a ser mais rigoroso nas transgressões do trânsito, por outro a população terá que se adequar e mudar seu comportamento quando estiver conduzindo um veículo.

Uma das propostas do atual governo municipal – muito explorada na última eleição – foi a eliminação da fiscalização pelos radares móveis nas marginais e avenidas, diminuindo assim as multas aplicadas por excesso de velocidade. Entretanto agora, com a administração municipalizada da zona azul, terá que assumir a possibilidade de aplicação de outras multas de trânsito.