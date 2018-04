MP obtém bloqueio dos bens de Meneghetti por obra da Ettore Zuntini

O Judiciário atendeu a pedido do Ministério Público de São Paulo e concedeu, na última segunda-feira (9) liminar “determinando o bloqueio dos bens do...

A informação partiu do próprio Ministério Público e conforme o órgão “a decisão atinge ainda as pessoas jurídicas Construtora Mega Colina, Serviços e Instalações Alves, Marcial Herminio da Silva Damasio ME e Isabel Cristina Botelho de Souza ME”. Os valores bloqueados vão de R$ 17.503,97 a R$ 2.747.411,40. O pedido de bloqueio foi apresentado pela promotora de Justiça Juliana Peres Almenara em ação civil pública por improbidade administrativa. Segundo o MP a ação foi ajuizada “após a verificação de irregularidades na construção do Centro de Atendimento de Portadores de necessidades especiais Ettore Zuntini, em Araras”. O órgão aponta que em 2006 “foram elaborados projetos de engenharia e as respectivas planilhas orçamentárias para construção da unidade, dotada de três blocos e de área externa”, mas de acordo com a Promotoria, “Meneghetti decidiu construir o bloco 2 e os externos do centro educacional e, em vez de ter determinado a abertura de licitação para a execução global da obra pública, o então prefeito preferiu não realizar um único procedimento licitatório”. “Pelo contrário, [o ex-prefeito] ordenou a construção do bloco 2 e da área externa do Centro Educacional Especial Ettore Zuntini mediante formas variadas de contratação de serviços e de aquisição/obtenção de materiais, em claro fracionamento indevido de contratações”, afirma o órgão que alega que a atitude “viola a legislação vigente e o próprio interesse público”. Segundo o MP “além disso, Meneghetti manteve a coordenação da obra exclusivamente na alçada da Secretaria Municipal de Infraestrutura, quando as atividades deveriam ter sido acompanhadas e fiscalizadas pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Planejamento juntamente com os profissionais da Secretaria de Infraestrutura, buscando garantir a adequada execução da obra.” Para a Promotoria “ex-prefeito, o ex-secretário e o ex-diretor não fiscalizaram a construção adequadamente, receberando serviços falhos e incompletos. Ademais apressaram a conclusão da obra com o claro propósito de colher vantagens políticas advindas da inauguração de mais uma obra pública durante o mandato do então prefeito”. Para a Promotoria, as empresas rés ou executaram apenas parcialmente os serviços contratados ou os realizaram com graves falhas, entre outras irregularidades. No pedido principal, a promotora de Araras solicita que a Justiça declare a nulidade das compras diretas de materiais, das contratações diretas de empresas para execução de serviços e das contratações de empresas mediante licitações, realizadas entre os anos de 2006, 2007 e 2008 para a construção do Centro de Educação Especial Ettore Zuntini. Além disso, pede que os requeridos ressarçam integralmente o dano material provocado e que Meneghetti, Batistela e Neto sejam condenados ao pagamento de danos morais coletivos.