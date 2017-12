Movimento nas rodovias aumenta a partir desta sexta-feira

A partir das 11h desta sexta-feira (29) o movimento nas rodovias paulistas sob concessão deve ficar mais intenso em razão do feriado de Ano...

A partir das 11h desta sexta-feira (29) o movimento nas rodovias paulistas sob concessão deve ficar mais intenso em razão do feriado de Ano Novo. A expectativa é que até segunda-feira (01/01), 2,7 milhões de veículos circulem pelos Sistemas Anchieta-Imigrantes, Anhanguera-Bandeirantes, Castello Branco-Raposo Tavares e pelas rodovias Ayrton Senna-Carvalho Pinto.

O maior movimento de saída para o Ano Novo deve ocorrer entre as 11h e 21h de sexta-feira (29), e das 8h às 14h do sábado (30). Já o retorno deve ter tráfego intensificado do meio dia às 23h da segunda-feira (01). Durante o feriado, assim como toda a temporada de férias, as concessionárias de rodovias paulistas implantarão a Operação Verão, período que vai até o dia 18/02/2018 em que há reforço tanto nas equipes de atendimento médico e mecânico, quanto na frota de veículos com guinchos e ambulâncias para acompanhar o aumento no tráfego de veículos.

Dicas básicas

Para viajar com conforto, segurança e evitar situações estressantes, algumas medidas e cuidados são indispensáveis e começam antes mesmo de sair de casa. Verificar os freios, amortecedores, luzes, óleo e pneus, inclusive a calibragem, são condições básicas para pegar a estrada. Os níveis da água do radiador e do limpador de para-brisa também devem ser checados antes de partir.

Documentação e equipamentos

É importante manter a documentação do veículo e do motorista em dia. Além disso, o condutor não deve esquecer os equipamentos obrigatórios como macaco, chave de roda, triângulo para sinalização e estepe. É essencial que o condutor tenha uma boa noite de descanso no dia anterior à viagem e consuma alimentos leves para evitar a sonolência.

A melhor rota

Os viajantes também devem avaliar a melhor rota e, sempre que possível, evitar os horários de pico. Para garantir a tranquilidade durante a viagem também é importante ter anotado num papel ou gravado no celular o número dos telefones dos serviços de atendimento ao usuário das concessionárias responsáveis pelas rodovias que for utilizar. Todas as concessionárias têm serviços gratuitos aos motoristas, com uma estrutura completa que inclui guinchos, equipes de inspeção de tráfego que percorrem as pistas 24 horas por dia, câmeras de monitoramento de tráfego, painéis de mensagem variável, que oferecem informações sobre as condições de tráfego, serviço 0800, telefones de emergência.