Motoristas protestam contra aumento dos combustíveis

Motoristas participaram ontem (22) de um protesto contra o aumento dos preços dos combustíveis em Araras. O encontro foi no Ginásio de Esporte Nelson Rüegger e todos seguiram em carreata até alguns postos, onde abasteceram com apenas R$ 1.

O ato foi promovido pelo grupo “Olho na Bomba”, que nasceu há apenas uma semana pela rede social WhatsApp e já tem mais de 200 integrantes, informa Régis Dutra, um dos idealizadores.

Dutra afirma que o grupo não vai parar até que algum órgão investigue irregularidades no setor como a possível ação de um cartel. De acordo com dados da ANP (Agência Nacional do Petróleo) o preço do litro da gasolina está R$ 0,50 mais caro na comparação com abril.

Até o fechamento desta edição, o preço médio do litro estava entre R$ 3,95 e R$ 4 e em alguns postos o valor já estava acima dos R$ 4. No caso do etanol, que seria uma alternativa para quem busca economia, a situação não é diferente e o litro é vendido por até R$ 2,85.

O alto custo motivou a participação do casal Elisângela e Edson Araújo, que trabalha com produção de bolos em pote e fazem entregas em toda a cidade. “Antes da alta eu abastecia o tanque do meu carro todas as sextas-feiras, cerca de R$ 50. Atualmente tenho que abastecer a cada três dias R$ 30. E o custo da minha produção, como fica?”, questiona Elisângela.

Dutra explica que o grupo surgiu após debates entre munícipes que se dizem indignados não somente com o alto preço cobrado, mas também por outras possíveis irregularidades. “A revolta é grande e pagamos um alto preço por um produto que em alguns postos a qualidade é duvidosa”, afirma Dutra.

Além do WhatsApp, o “Olho na Bomba” tem atuação forte na rede social Facebook. Poucas horas após a primeira postagem que informa a criação do grupo, centenas de usuários postaram seus números (celular) nos comentários para serem adicionados no WhatsApp.

“Vamos distribuir panfletos com orientações para os munícipes e estamos organizando carreatas que devem acontecer durante três dias”, informa. A primeira foi ontem e novas podem acontecer até o sábado. “Vamos escolher três postos de combustíveis e cada motorista abastecerá o tanque com apenas R$ 1. Ressalto que nosso objetivo não é ofender e nem destratar frentistas; é apenas manifestar que os munícipes não estão contentes com a situação”, afirma.

O ato de promover carreatas e abastecer com valor pequeno não é incomum e protestos semelhantes foram realizados em outras cidades do Brasil. “Sabemos que a principal resposta dos proprietários dos postos é a alta tributação, mas não entendemos o motivo do custo em Araras ser tão alto”, disse Dutra, que cita também que o grupo tem como meta levar a reivindicação até Brasília.

“Olho na Bomba” pretende acionar Ministério Público

O objetivo do grupo não é ficar restrito somente nas redes sociais e nas carreatas como protestos, mas também encaminhar a reivindicação para o Ministério Público. Questionado se a reclamação foi levada até o Procon, a resposta de Dutra foi “sim”, e ele disse que o órgão perdeu a confiança dos consumidores.

“Já encaminhamos a reclamação para o Procon em outras ocasiões e sempre dizem que a atitude adotada em Araras está correta, dentro da lei. Então, o consumidor perdeu a confiança no órgão. Como disse, vamos reunir o máximo de pessoas e até acionar o MP”, enfatiza.

Procon não recebeu denúncia neste ano, mas entrou em contato com MP

O chefe do Procon de Araras, Alex Buragas, afirmou que neste ano nenhuma reclamação referente ao aumento dos combustíveis na cidade foi recebida. Porém, ressalta que o órgão está ciente da situação e já encaminhou ofício para o Ministério Público, que investiga o caso. “O Procon está atuando sobre o assunto, sim”, enfatiza.

Buragas esclarece que a equiparação dos preços de um posto para outro não é suficiente para acusar a existência de um cartel. O assunto não é novo na cidade, tanto que em 2015 um outro munícipe liderou um manifesto e fez a denúncia, pessoalmente, no Procon. O caso também foi encaminhado para o MP.

Ele detalha que é preciso ter provas para indicar a existência de um cartel na cidade como gravações e denúncias, que precisa ser feita por um cidadão. “Existe o livre mercado e a variação dos preços em Araras acompanha o restante do Brasil”, salienta.

Sobre a ausência de placas nas fachadas que informam os preços dos combustíveis, atitude adotada por alguns postos da cidade, disse que o Procon sabe da situação e vai fiscalizar. “Isso vai contra o Código de Defesa do Consumidor e não pode acontecer”, finaliza.