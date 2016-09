Motorista morre e três pessoas ficam feridas em acidente

Acidente de trânsito ocorrido na madrugada do último sábado (3) matou uma pessoa e deixou quatro feridas na avenida Augusta Viola da Costa, na...

Acidente de trânsito ocorrido na madrugada do último sábado (3) matou uma pessoa e deixou quatro feridas na avenida Augusta Viola da Costa, na rotatória do União São João, zona leste. O socorro foi realizado pelas equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e as vítimas ficaram presas entre as ferragens.

O acidente aconteceu às 3h40 e a Polícia Militar informa no boletim de ocorrência, registrado na Delegacia do Município, que o motorista de um carro Fiat/Uno perdeu o controle da direção e bateu contra um poste da iluminação pública.

Consta no documento que no carro estavam seis pessoas e quatro delas ficaram presas entre as ferragens. O trabalho das equipes de resgate foi minucioso, pois os danos na lataria do veículo foram grandes. Em seguida, todos foram encaminhados para o Pronto Socorro do Hospital São Luiz, sendo três mulheres e um homem – que viajavam como passageiros – além do motorista.

O motorista foi identificado como Joacy Moreira Santos, 47 anos, que acabou falecendo durante atendimento no hospital. As demais vítimas foram liberadas em seguida e relataram que não conheciam Joacy, pois tinham pegado carona com ele em uma casa de shows.

Porém, elas disseram que ele estaria embriagado e dirigia pela avenida fazendo zig-zag até perder o controle da direção e bater contra o poste. O carro foi apreendido e levado para o pátio do guincho TRP depois da conclusão da perícia feita pelo IC (Instituto Criminalística) de Limeira.

Joacy Moreira dos Santos era solteiro e residia na avenida Augusta Viola da Costa, mesma via onde aconteceu o acidente, no Jardim José Ometto, zona leste. Seu corpo foi velado no dia 3 e sepultado no domingo (4) no Cemitério Municipal.