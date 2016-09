Motociclista perde controle da direção e morre em acidente

Um motociclista de 24 anos faleceu em decorrência de acidente de trânsito registrado na noite do último sábado (10) em trecho da avenida do...

Um motociclista de 24 anos faleceu em decorrência de acidente de trânsito registrado na noite do último sábado (10) em trecho da avenida do novo Senai, no Jardim Santa Marta. Carlos Henrique Liberal recebeu atendimento no Pronto Socorro do Hospital São Luiz, mas não resistiu aos ferimentos. Até o fechamento desta edição a Funerária Municipal não informou o velório e sepultamento do corpo.

No boletim de ocorrência registrado na Delegacia do Município consta que a Polícia Militar foi acionada por um munícipe para comparecer ao local do acidente que teria ocorrido às 21h44. O munícipe teria testemunhado o acidente e solicitou ajuda para a vítima.

O acidente aconteceu em uma rotatória que fica no cruzamento das ruas Antonio Corte e Paschoal Batel – a poucos metros da nova escola do Senai. Além da PM, uma investigadora da Polícia Civil compareceu ao local, além de peritos do IC (Instituto de Criminalística) de Limeira e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) que prestou primeiros socorros para Carlos e encaminhado em seguida para o Hospital São Luiz.

Segundo boletim de ocorrência, Carlos trafegava com sua motocicleta Honda CB/300 em alta velocidade e ao tentar contornar a rotatória teria perdido o controle da direção. Depois saiu da pista e invadiu o canteiro central da avenida, batendo contra uma árvore.

A polícia informa também que o motociclista tinha permissão para dirigir com CNH (Carteira Nacional de Habilitação), mas o documento (licenciamento) estava atrasado e a moto foi apreendida e encaminhada para o pátio do guincho. Carlos Henrique Liberal faleceu no último domingo (11) e até o fechamento desta edição o corpo ainda não tinha sido liberado pelo IML (Instituto Médico Legal) de Limeira.

Mais dois acidentes foram registrados no fim de semana

Outros dois graves acidentes de trânsito foram registrados durante o último fim de semana, mas sem mortes. O primeiro aconteceu durante a madrugada do último domingo (11) na avenida Dona Renata (Marginal), trecho que fica a poucos metros do antigo Laboratório Zurita.

A Polícia Militar atendeu o caso e consta no boletim de ocorrência que o motorista de um carro Chevrolet/Celta, com duas pessoas (mulheres) viajando como passageiras, perdeu o controle da direção e bateu contra um poste da iluminação pública.

Eles foram atendidos pela equipe de resgate do Samu e encaminhadas para o Pronto Socorro do Hospital São Luiz. Durante atendimento médico o motorista mostrou sinais de embriaguez e confirmou que tinha ingerido bebida alcoólica. As passageiras também confirmaram a infração de trânsito para os policiais.

O carro foi apreendido e encaminhado para um guincho e o motorista será enquadrado em duas infrações previstas no CTB (Código de Trânsito Brasileiro), sendo embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na direção do veículo. Depois de atendidas, todas as vítimas foram liberadas.

Na madrugada de ontem (12) a Guarda Municipal foi acionada para atender outro acidente de trânsito e que ocorreu no cruzamento das ruas 13 de Maio e José Bonifácio, Centro. No local os guardas encontraram um carro Chevrolet/Prisma capotado, mas para a surpresa deles o motorista tinha se evadido. O carro foi removido da via e encaminhado para um guincho.

Segunda morte no trânsito na área urbana neste ano

Carlos Henrique Liberal foi o segundo motociclista vítima fatal de acidente de trânsito ocorrido na área urbana da cidade. As demais mortes aconteceram em trechos das rodovias Wilson Finardi (SP-191) e Anhangüera (SP-330).

A última morte foi registrada em 10 de julho na rua Professor Ângelo Carminati, Jardim Universitário, zona sul. Na ocasião a Polícia Militar atendeu a ocorrência e o resgate foi realizado pelo Corpo de Bombeiros. O motociclista era Éttore José Bovo, de 54 anos, que dirigia a Yamaha/Factor pela rua quando perdeu o controle da direção e bateu contra uma placa de sinalização viária. Ele chegou a ser socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgêrncia), mas faleceu no hospital.