Motociclista é a 16ª vítima fatal do trânsito neste ano

Desde janeiro oito pessoas morreram nas rodovias Anhangüera e Wilson Finardi e outras oito dentro da cidade Lucas Cauã Gonçalves é a 16ª vítima...

Lucas Cauã Gonçalves é a 16ª vítima fatal do trânsito neste ano no município de Araras. Ele tinha 19 anos e bateu sua motocicleta contra uma árvore na última quarta-feira (25) na Avenida Augusta Viola da Costa. É a quinta morte no trânsito desde a sexta-feira (20).

O boletim de ocorrência registrado na Delegacia do Município informa que na última quarta-feira Lucas perdeu o controle da direção da motocicleta BMW/F800 na Viola da Costa, caiu no chão e bateu contra uma árvore que fica no canteiro central da avenida.

A Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, relatou que a motocicleta foi parar a 100 metros de distância da vítima. Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) atenderam o jovem, que foi encaminhado para o Pronto Socorro do Hospital São Luiz.

Porém, na última quinta-feira (26), não resistiu aos ferimentos e morreu às 4h51. A Funerária Municipal informou que ele residia na Rua Wadih Georges Hoche, 58, Parque Tiradentes, na zona leste.

O jovem era conhecido por ser atleta e participava do futebol amador, inclusive em competições na cidade e região. Seu corpo foi velado e sepultado na última quinta-feira, às 17h, no Cemitério Municipal.

Semana trágica no trânsito ararense

A morte do motociclista Lucas fecha uma semana trágica no trânsito em Araras e desde a última sexta-feira (20) foram cinco mortes – somadas com a do jovem. As outras quatro ocorreram no intervalo de poucas horas.

Uma foi na Rodovia Wilson Finardi (SP-191), trecho Araras/Rio Claro, e a vítima foi Elias Correa, de 46 anos, morador de Rio Claro. Ele foi atropelado por um carro no momento que viajava em sua moto, possivelmente com destino à sua cidade. Outras duas pessoas ficaram feridas no mesmo acidente.

Outras três foram na Rodovia Anhangüera (SP-330), sendo uma na manhã do sábado passado (21) e a vítima foi o ciclista Damião Farias da Silva, de 37 anos. Ele foi atropelado por um motociclista no momento que atravessava a rodovia e o destino era seu trabalho. No mesmo acidente houve mais um ferido.

No dia seguinte (22) um carro capotou no km 173 da pista sentido interior/Capital da Via Anhangüera e matou Marieta Nogueira da Silva, de 61 anos, e Alexandra da Silva Carvalho, de 39 anos. O motorista ficou ferido, assim como uma criança de 11 anos. A família era de São Paulo e voltava de Brodowski, cidade localizada na Região Metropolitana de Ribeirão Preto.

16 mortes desde janeiro

Desde janeiro deste ano, o trânsito matou 16 pessoas no município, sendo oito em acidentes registrados dentro da cidade e outras oito nas duas rodovias. Como comparativo, em todo 2016 foram nove mortes, duas dentro da cidade e as demais nas rodovias. Os dados foram apurados pela Tribuna em boletins de ocorrência registrados na Polícia Civil e no levantamento do Infosiga (Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo), que é do governo do Estado.