Motociclista ararense morre em acidente na Bandeirantes

Motociclista ararense Guilherme Romeiro de Godoi, de 22 anos, morreu em acidente de trânsito registrado na tarde do último sábado (8) na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), trecho que passa pelo município de Limeira. O corpo foi velado e sepultado no último domingo (9) no Cemitério Municipal de Araras.

A Polícia Militar Rodoviária, base de Limeira, informa que o acidente foi registrado às 17h35 no km 161 e o motociclista trafegava na pista sentido capital/interior quando, por motivo ainda desconhecido, bateu na traseira de um treminhão. PM informa também que o treminhão era constituído por um cavalo trator e dois semi-reboques e a placa era da cidade de Rio Verde, Goiás.

De acordo com nota da assessoria de comunicação da concessionária CCR/AutoBan, responsável pela administração da rodovia, “houve fechamento das faixas 2 e 3 da pista sentido capital/interior para atendimento, sendo liberadas somente às 19h13”.

Equipe de Resgate da AutoBan compareceu ao local, mas o motociclista veio à óbito ainda na pista e o corpo foi removido para o IML (Instituto Médico Legal) de Limeira. A Funerária Municipal informa que Guilherme era solteiro e residia na Rua Nelson Assumpção, 93, Jardim Bela Vista. Seu corpo foi velado e sepultado no domingo (9), no Cemitério Municipal.