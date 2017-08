Mostrando a cara

Editorial 10 de agosto de 2017 Tribuna do Povo

O governo federal prorrogou por mais 60 dias, a Medida Provisória 783/2017, que estabelece as regras para o novo Refis (Programa Especial de...

Compartilhe em suas redes sociais!

O governo federal prorrogou por mais 60 dias, a Medida Provisória 783/2017, que estabelece as regras para o novo Refis (Programa Especial de Regularização Tributária). Os termos desta nova renegociação para devedores têm dado muita dor de cabeça à equipe econômica de Michel Temer, que está em “guerra” com parlamentares que desconfiguraram o novo Refis.

O programa traria uma arrecadação adicional estimada em R$ 13 bilhões, para um governo que está “devendo até as calças” e que pretende mudar a meta fiscal para aliviar a dor de cabeça causada pelo rombo nas contas públicas.

Se programas anteriores ganharam apelidos como “Refis da Copa” ou “Refis da Crise” – devido às circunstâncias em que foram implantados –, este agora poderia ser chamado de “Refis da Bondade”, já que possui descontos generosos. A nova proposta inclui descontos que podem chegar até a 99% nos juros e na multa devida, além de prazos mais longos para a quitação dos débitos. A mudança poderia reduzir a arrecadação prevista de R$ 13 bilhões para R$ 500 milhões. Quando se considera que diversos parlamentares têm dívidas não renegociadas que chegam a R$ 530 milhões (seja como pessoas físicas, seja como sócios de empresas), segundo já divulgado pela imprensa, fica fácil entender o porque de tanto esforço para apresentar emendas de mudanças das regras originais. Vale ressaltar que o deputado e relator do projeto, Newton Cardoso Júnior (PMDB-MG), é sócio e diretor de companhias que devem R$ 51 milhões ao fisco.

A flexibilidade característica deste novo Refis é habitual em programas de renegociação de dívidas em todas as esferas, uma vez que se aplica a máxima de que “é melhor receber menos do que não receber nada”.

Mas vamos e venhamos. Os Refis se repetem com frequência, e será que ninguém percebe que a prática incentiva os maus pagadores? Quem vai pagar em dia se pode negociar e pagar uma bagatela cheia de benefícios depois?

O Planalto e o Ministério da Fazenda farão muito bem se resistirem às tentativas de deputados e senadores de desfigurar o programa de renegociação. Mas, em um cenário no qual Temer tenta garantir os votos para aprovar a reforma da Previdência, já tendo negociado uma infinidade de cargos apenas para escapar do processo no STF (Supremo Tribunal Federal), não é de se estranhar se os parlamentares usarem o novo Refis como moeda de troca para apoiar o governo mais pra frente.

É o Brasil, ou melhor, é o político brasileiro mostrando mais uma vez a sua cara.