Mortes no trânsito na área urbana crescem 150% neste ano

O número de ararenses mortos vítimas de acidentes de trânsito na área urbana da cidade – ruas e avenidas – é 150% maior neste...

O número de ararenses mortos vítimas de acidentes de trânsito na área urbana da cidade – ruas e avenidas – é 150% maior neste ano na comparação com todo o ano passado. Tribuna usou registros de boletim de ocorrência feitos na Polícia Civil para a comparação, além do Infosiga (Movimento Paulista de Segurança no Trânsito), que pertence ao governo do Estado de São Paulo.

De janeiro a abril deste ano foram registradas seis mortes no trânsito, sendo a primeira no primeiro dia do ano na Rodovia Anhangüera (SP-330) – região do bairro do Facão – e as outras cinco dentro da cidade. Em todo o ano de 2016 nove pessoas morreram no trânsito, sendo duas na área urbana e as demais nas rodovias – tanto Anhangüera como a Wilson Finardi (SP-191).

A última morte foi registrada no fim da tarde da última quarta-feira (19) depois que a vítima ficou internada na Santa Casa. O acidente aconteceu no dia 6 de abril na Avenida Ângelo Franzini (avenida Limeira).

No boletim de ocorrência consta que Júlio César Camillo de Azevedo, de 50 anos, dirigia seu carro pela avenida quando perdeu controle da direção e bateu contra um poste da iluminação pública. Na noite do acidente a própria vítima teria relatado para a Polícia Militar que o motivo seria da baixa visibilidade, pois chovia no momento.

Júlio foi socorrido pelo resgate do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado para o Pronto Socorro do Hospital São Luiz e chegou a receber alta seis dias depois que permaneceu internado. Porém, retornou dois dias depois para o hospital até vir à óbito na última quarta-feira.

Júlio era casado, tinha um filho, e residia na Rua José Augusto Júnior, 40, Bosque dos Versalles. Seu corpo foi velado e sepultado na última quarta-feira, às 17h, no Cemitério Municipal.

Trânsito dentro da cidade mata mais que homicídios

Ainda de acordo com o levantamento da Tribuna, o trânsito dentro da cidade de Araras matou mais em apenas quatro meses se comparado aos homicídios. Desde janeiro foram registrados dois homicídios na cidade.

Outro ponto que chama atenção na estatística é o número de mortes nas ruas e avenidas da cidade. De janeiro a abril morreram seis pessoas vítimas de acidentes de trânsito, sendo uma na Rodovia Anhangüera (SP-330) e as demais dentro da cidade.

A maioria das vítimas fatais era motociclista, mas também há a morte de uma pedestre que foi atropelada na rotatória que fica ao lado da sede da Guarda Municipal e as demais envolvendo motoristas de carros.

Se comparado com o ano passado os números chamam atenção. Em todo 2016 foram registradas nove mortes no trânsito, sendo duas dentro da cidade – uma na Avenida Augusta Viola da Costa e outra na Rua Pedro Melo, bairro Campinho – e as demais nas rodovias Anhangüera e Wilson Finardi (SP-191).

Mortes no trânsito em Araras

2016: 9 mortes, sendo 7 nas rodovias Anhangüera e Wilson Finardi e 2 na área urbana

De janeiro a abril de 2017: 6 mortes, sendo 1 na Rodovia Anhangüera e 5 na área urbana.