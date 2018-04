Morte de Beatriz completa cinco anos e segue impune; dezenas de pessoas já foram ouvidas

A morte de Beatriz da Silva completou cinco anos no início do mês (em 3 de abril) e segue sem explicação. Os pais Rogério...

A morte de Beatriz da Silva completou cinco anos no início do mês (em 3 de abril) e segue sem explicação. Os pais Rogério Paulo e Andréa Cristina ainda tentam retomar a vida, mas ainda há claramente sinal de incômodo com a impunidade. Ninguém envolvido no caso foi identificado e a investigação encontra-se em segredo de justiça.

A investigação é longa, e a Polícia já ouviu mais de 30 pessoas. Uma amostra de DNA foi recolhida e já teria sido confrontada com o DNA de mais de 20 suspeitos. Porém nenhum dos suspeitos tem o mesmo DNA que o encontrado. O inquérito ainda segue aberto, com mais de 200 páginas.

Beatriz desapareceu na manhã do dia 3 de abril de 2013 quando caminhava da sua casa, que fica na rua Joaquim de Souza Barbosa, para um salão de beleza a poucos metros na rua Benedito Felício de Mota, bairro Jardim das Nações.

A cabeleireira teria estranhado a demora da adolescente e entrou em contato com a família relatando que não tinha chegado ao salão. Em pouco tempo, os Silva iniciaram buscas pela cidade, com ajuda de amigos e familiares, mas a tragédia foi confirmada às 15 horas do mesmo dia. O corpo da adolescente foi encontrado jogado em meio a um canavial que fica na estrada vicinal ARR-444, prolongamento da avenida Luiz Carlos Tunes (Via Novela), zona leste.

Ela tinha sinais de agressão, estrangulamento e violência sexual e a cena chamou a atenção de pessoas que estavam no local no momento. Para a família Silva, o 3 de abril de 2013 ainda não terminou, pois o responsável pelo desaparecimento da filha ainda não foi encontrado.

Há dois anos, num movimento tentando mitigar o sofrimento da família, os pais de Beatriz receberam da produção do programa Domingo Legal, apresentado por Celso Portiolli e exibido pela emissora SBT, graças às irmãs Simone Fernanda Elias e Graziela Cristina Elias Nepomuceno, amigas e vizinhas da família, que mandaram um email relatando a situação.

Já nesse ano alguns programas de alcance nacional – como o Cidade Alerta, da Rede Record – repercutiram o caso novamente, e em entrevista à rede os pais de Beatriz se mostram ainda abatidos com a situação, incomodados com a impunidade do caso. “A investigação já passou por pelo menos quatro delegados, mas até agora a Polícia de Araras não chegou ao assassino”, relata a Rede Record. A menina completaria 20 anos em 2018.