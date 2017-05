Morre Terezinha Ulson, educadora e reitora da Unar

Faleceu na última sexta-feira (12) a reitora do Centro Universitário Dr. Edmundo Ulson, a Unar. Maria Terezinha Pires Barbosa Ulson era conhecida não apenas pelo trabalho...

Faleceu na última sexta-feira (12) a reitora do Centro Universitário Dr. Edmundo Ulson, a Unar. Maria Terezinha Pires Barbosa Ulson era conhecida não apenas pelo trabalho à frente de uma das principais instituições de ensino de Araras, bem como por ser a esposa do respeitado advogado Edmundo Ulson – cujo nome batizou a instituição de ensino veiculada à família, a Unar.

O Velório dela vai acontecer na Biblioteca Municipal Martinico Prado a partir da 0h de sábado (13). Já o enterro está marcado para as 16h de sábado, no Cemitério Municipal.

A Associação Educacional de Araras, mantenedora do Centro Universitário de Araras Dr. Edmundo Ulson, iniciou suas atividades como Faculdade de Ciências e Letras de Araras, fundada em dezembro de 1971. A instituição é até hoje conhecida a parte do público com o antigo nome e recebe estudantes de toda a região.

Maria Terezinha Pires Barbosa Ulson também orgulhava-se do legado cultural imputado a ela: a vinda do Teatro Estadual Maestro Francisco Paulo Russo a Araras. A obra é do arq uiteto mundialmente famoso Oscar Niemeyer. A vinda do teatro foi um pedido de Terezinha ao então governador do Estado de São Paulo e genro dela Orestes Quércia.

Atualmente Terezinha seguia à frente da Unar, como reitora. O vice-reitor Carlos Afonso Gonçalves da Silva emitiu nota aos alunos e funcionários estabelecendo luto de três dias.

“Nesse difícil momento do passamento da Professora Maria Terezinha Pires Barbosa Ulson, externamos aos nossos Mantenedores, de forma extensiva aos seus respectivos familiares, os nosso profundo pesar e sentimento de todos os nossos colaboradores do Unar, nossos professores bem como de nossos alunos”, relatou o vice-reitor, que suspendeu as atividades da instituição em homenagem “àquela que ajudou a construir muitos sonhos, hoje realizados a cada novo aluno que se forma”.