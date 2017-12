Morre socialite e neta do Barão de Arary e sobrinha neta do Barão de Araras

A neta do Barão de Arary e sobrinha-neta do Barão de Araras, a socialite Carmen Mayrink Veiga, morreu na tarde deste domingo (3),...

A neta do Barão de Arary e sobrinha-neta do Barão de Araras, a socialite Carmen Mayrink Veiga, morreu na tarde deste domingo (3), aos 88 anos, em casa, no Rio de Janeiro. Carmen sofria de paraparesia espástica tropical. Por causa da doença, ela se locomovia em uma cadeira de rodas há quatro anos.

Carmen Therezinha Solbiati nasceu em 24 de abril de 1929, em Pirajuí, interior de São Paulo. Filha de Maria de Lourdes de Lacerda Guimarães e Enéas Solbiati, era neta do Barão de Arary e sobrinha-neta do Barão de Araras. Seu pai foi cônsul honorário do Reino da Itália.

Conhecida pelo glamour e elegância, a socialite foi retratada ao longo da vida por artistas como Di Cavalcanti e Andy Warhol. Em 1997, ainda lançou o livro ABC de Carmen, em que dava dicas sobre comportamento, vida social e até culinária. Ela ainda foi a única brasileira a ser citada na biografia oficial do estilista Yves Saint Laurent.