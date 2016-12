Morre Marco Logli, ex-presidente do União São João

Faleceu no último domingo (18) o empresário Marco Antonio Logli, aos 69 anos de idade – o sepultamento foi no dia seguinte. Ele ficou...

Faleceu no último domingo (18) o empresário Marco Antonio Logli, aos 69 anos de idade – o sepultamento foi no dia seguinte. Ele ficou bastante conhecido na cidade por ser proprietário da Empresa de Transportes Sopro Divino, hoje fechada, e por ter presidido o União São João por cinco anos, na década de 80.

Marco Logli também foi um dos fundadores da Associama (Associação dos Amigos da Santa Casa de Misericórdia de Araras) e presidente por dois mandatos da Guarda Mirim – hoje Aehda, em 1974/75 e 1976/77.

O União São João teve apenas quatro presidentes em seus 35 anos de história. O primeiro foi José Paulo Cúrtulo, de 1981 a 1983. Marco Logli assumiu em 1984 e ficou no comando do clube até 1988. Aliás, foi em seu mandato que o União conquistou um dos principais títulos de sua história, o de campeão da Divisão Intermediária de 1987, que deu vaga ao time na elite do futebol paulista. E em 88 o clube foi campeão do Brasileiro da Série C, também sob comando de Logli.

A partir de 1989 o União passou a ser comandado por José Mário Pavan, que se mantém presidente até hoje. O empresário Iko Martins também chegou a assumir a presidência do clube no ano de 1993.