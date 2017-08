Morre jovem vítima de acidente de trânsito na semana passada

A morte de Bruno Tarik foi confirmada ontem (31) pela Polícia Civil depois que o jovem sofreu acidente de trânsito no último 26 de...

A morte de Bruno Tarik foi confirmada ontem (31) pela Polícia Civil depois que o jovem sofreu acidente de trânsito no último 26 de julho no Jardim Flamboyant, zona sul. Até o fechamento desta edição a Funerária Municipal não tinha a informação do início do velório e nem horário do sepultamento.

O acidente aconteceu na Rua Benedito Corrente, que fica próxima do campus da FHO/Uniararas, e segundo boletim de ocorrência o jovem trafegava com uma bikelete e bateu contra uma caçamba de entulhos. Os motivos do acidente ainda estão sendo apurados e fatores como caçamba colocada de forma irregular e visibilidade não estão descartados.

Em decorrência da batida, o tanque do veículo foi atingido, provocou incêndio e ferindo gravemente o jovem. Equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) atendeu a ocorrência, que também contou com ajuda de uma viatura do Corpo de Bombeiros.

Bruno chegou a ser atendido no Pronto Socorro da Santa Casa, mas por conta da gravidade das queimaduras que sofreu foi transferido para um hospital de Ribeirão Preto/SP, local do seu falecimento. Segundo informações depois do acidente, ele teve 72% do corpo queimado.

Segundo dados do Infosiga, programa de controle de acidentes e mortes de trânsito no Estado de São Paulo, de janeiro a julho deste ano nove pessoas morreram em acidentes de trânsito em Araras neste ano, sendo três na Rodovia Anhangüera (SP-330) e seis na área urbana (ruas e avenidas). Na comparação com o ano passado, no mesmo período foram registradas duas mortes, conforme dados da SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo).