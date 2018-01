Morre Ivonaldo O torcedor do União São João está de luto. Isso porque morreu Ivonaldo, lateral esquerdo campeão brasileiro da Série B em 1996,...

Morre Ivonaldo

O torcedor do União São João está de luto. Isso porque morreu Ivonaldo, lateral esquerdo campeão brasileiro da Série B em 1996, com o União São João. Ex-jogador do Rio Branco de Americana, também, Ivonaldo se envolveu em um acidente de moto em Cubatão-SP, onde morava com a família.

Reforço

O Vasco encaminhou a venda do meia Mateus Vital para o Corinthians. O jovem de 19 anos fez seu último treino com o elenco cruz-maltino na quinta-feira e vai assinar contrato de quatro temporadas com o clube paulista. Mateus é o terceiro jogador de relevância do Vasco a deixar o clube nos últimos dias. Primeiro foi o zagueiro Anderson Martins, que rescindiu e acertou com o São Paulo. Nesta quinta, o lateral Madson foi negociado com o Grêmio. Considerado uma das principais promessas do Vasco, Mateus teve seu primeiro ano completo como profissional em 2017. Ele foi titular em boa parte da temporada e atuou em 30 partidas, marcando dois gols.

No limite

O Santos chegou ao limite para tentar repatriar o atacante Gabigol, que mantém vínculo com a Inter de Milão. O clube da Vila Belmiro já tem um acerto com o jogador, mas depende de um acordo com o time da Itália para contratar o atleta. Segundo o presidente santista, José Carlos Peres, a diretoria fez seu “sacrifício máximo”, mas o negócio está bem encaminhado. “Agora tem que ter o esforço do atleta também. O nosso lado está fechado. A gente não vai além, chegamos ao limite e não vamos comprometer o clube”, afirmou o cartola na quinta-feira à noite.

Bons números

Diego Souza herdou a camisa 9 que era de Lucas Pratto no São Paulo. Os números do reforço do Tricolor na temporada passada, aliás, o credenciam a carregar o rótulo de artilheiro. Em 2017, Diego foi mais produtivo do que o seu antecessor Lucas Pratto. Pratto fez 51 jogos no ano passado, sendo três pelo Atlético-MG e 48 pelo São Paulo. Foram 14 gols marcados, todos eles pelo Tricolor. A média da temporada, portanto, é de 0,27 gol por partida. Já Diego Souza, que atuou a temporada inteira pelo Sport, fez 21 gols em 55 jogos, média de 0,38. Foi o melhor ano da carreira do meia-atacante em números absolutos de gol.

Nova comissão

Roger Machado não é a única novidade na comissão técnica do Palmeiras em 2018. O treinador trouxe consigo dois assistentes, James Freitas e Roberto Ribas, e o clube buscou ainda um terceiro nome para integrar a equipe fixa, Andrey Lopes, o Cebola, depois da saída de Alberto Valentim. Em comum, além de serem nascidos no Rio Grande do Sul e da paixão pelo futebol, os três têm formação acadêmica e passagens pelo Grêmio.

Vergonha

O Estanciano se despediu da Copa São Paulo de Futebol Júnior com um saldo bem negativo. Além de três derrotas em três jogos, a campanha do time sergipano ficou manchada por uma polêmica sobre suposta manipulação de resultados envolvendo presidente, técnico e jogadores. Um dos atletas revelou que recebeu uma oferta de R$ 2 mil para perder a estreia contra a Itapirense. O episódio, que se passou em Itapira, sede da equipe no torneio, causou um racha interno. Incomodado com a situação, o técnico Ricardo Pereira pediu demissão antes do segundo jogo diante do Fortaleza e acusou o presidente Sidney Araújo de tentar vender a primeira partida, intermediando o contato dos supostos empresários com ele próprio e depois com três atletas.